Видел своими глазами: Вакарчук назвал город, от которого враги почти не оставили живого места

Украинский музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук во время войны занимается волонтерством и ездит по всей стране. Он побывал во многих разрушенных врагом городах. Из того, что видел певец, по его словам, больше всего пострадала Ахтырка в Сумской области.

Как рассказал Вакарчук в интервью НВ, сейчас этот город полуразрушен. В Ахтырке нет целых кварталов и районов.

Музыкант подчеркнул, что в Сумах тоже сложная ситуация: "Там много разрушенных домов, но они все же локализованы в конкретных районах. А Ахтырка – равномерно полгорода нет: где лучше, где хуже. Это очень травмирующая история".

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По словам Вакарчука, в городе все еще есть люди, но их не слишком много. К тому же там очень "боевой мэр". Павел Кузьменко не сдается и всегда очень оптимистичен.

"Когда приехал туда, там собрался небольшой импровизированный митинг. В Ахтырке очень боевой мэр. Когда я ему (Кузьменко, – ред.) сказал, что мы приедем, он все организовал прямо на площади перед разбомбленной мэрией, я этого не знал. Мы приехали, а там стоит электронное пианино, подключенное уже с колонками, такого я нигде не видел. И все собрались и ждут. Такое впечатление, что это какое-нибудь публичное событие или концерт", – рассказал певец.

На его вопрос, не страшно ли горожанам, мэр сказал: "Сегодня чудесный день, сегодня еще ничего не прилетало".

Вакарчук восхищается устойчивостью властей города и его жителей. Музыкант также упомянул Мариуполь и Чернигов, где ситуация критическая. Сам он там не был, но планирует навестить.

Рассказал фронтмен "Океана Эльзы" и о Харькове. Этот город больше всего поразил его с нравственной точки зрения.

"Харьков хоть в процентном соотношении пострадал существенно меньше, чем Ахтырка, но, во-первых, он очень большой. В Харькове большие разрушения в центре. В красивом европейском центре, который всегда был поводом для гордости. Местные власти, как бы кто к ней ни относился, всегда держали его в идеальном порядке. И тут ты видишь разбитый центр. Вся улица Сумская, буквально вся, так или иначе пострадала", – рассказал Вакарчук.

По его словам, возможно разрушение, если так можно сказать, в математическом смысле меньше, чем в некоторых других городах, но "оно очень бьет в голову".

Как писал OBOZREVATEL, на днях Вакарчук спел возле памятника Шевченко в разрушенном от бомбардировок Харькове. Также в городе Вакарчук встретился с известным поэтом, прозаиком и рок-музыкантом Сергеем Жаданом.

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