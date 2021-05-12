Верку Сердючку обвинили в гастролях по РФ: появился ответ от Данилко

Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, обвинили в том, что он якобы выступал в России с концертом. Однако украинский артист опроверг эту информацию.

О том, что Данилко якобы поехал в Сочи сообщил бывший лидер "Правого сектора" в Одессе Сергей Стерненко. В свою очередь на официальной странице в Instagram артиста появилось пояснение, что это фейк.

"Не только жена Лещенко любит развлекать оккупантов. Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, выступал вчера в Сочи. Сам Данилко это не афиширует, но его засекли российские фанаты", – написал Стерненко.

В ответ у Сердючки призвали проверять информацию, а в комментариях под постом уточнили, что в Сочи был концерт пародии на украинского артиста.

Стерненко в итоге признал свою неправоту и извинился, а затем удалил пост.

"Прошу прощения. В Сочи выступал клон Сердючки. Но спасибо за реакцию. Надеюсь, вы не будете выступать в РФ", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее стало известно, что жена бывшего народного депутата, а ныне члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко Анастасия Топольская (Dj Nastia) выступала на вечеринке в России.

Позднее она отреагировала на скандал, который возник из-за этого. В то же время сам Лещенко пока никак не комментирует поездку своей жены.