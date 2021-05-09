Жена Лещенко Dj Nastia все же выступила на секс-вечеринке в России. Фото и видео

Жена бывшего народного депутата, а ныне члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко Анастасия Топольская (Dj Nastia) выступила на "секс-позитивной вечеринке" в России.

Несмотря на общественное осуждение такого ее намерения, украинка приняла участие в анонсированном мероприятии в Москве. Подтверждением этому стали опубликованные 9 мая ролики из ее Instagram и московского клуба Mutabor в соцсетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Топольская предстала на вечеринке в новом сценическом образе – SHEIS. На кадрах видно, что она позирует в откровенном наряде – латексном черном комплекте, чокере, а также в головном уборе из цепей и ожерелья.

Издание "Буквы" отметило, что публикацию из московского клуба прокомментировала украинская певица Джамала, написав: "Ого !!! А что за красавица !!". Однако в комментариях ее обвинили в лицемерии и после этого свой сообщение она удалила.

Напомним: накануне на скандальную ситуацию отреагировало украинское Facebook-сообщество. Объяснений со стороны самой ди-джея и ее мужа требовали не только простые пользователи, но и политики и блогеры. Однако оба отмалчивались.

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