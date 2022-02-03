Вере Брежневой – 40! Почему звезда не считает себя украинской певицей и как стала разлучницей

В четверг, 3 февраля, певица, актриса и телеведущая, а также бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева отмечает свое 40-летие. Несмотря на то, что родилась в Украине, она не считает себя украинской певицей и часто выступает с концертами в России.

Звезда с 2015 года – жена продюсера и композитора Константина Меладзе. Однако до сих пор в соцсетях не утихают споры по поводу того, разлучница она или нет. Подробнее об этом и другом читайте в материале OBOZREVATEL.

Почему не считает себя украинской певицей

Однажды Вера Брежнева дала интервью журналисту Вячеславу Манучарову. Со временем, 12 марта 2019 года, видеозапись появилась на его официальном YouTube-канале – "Эмпатия Манучи". Там звезда призналась, что никогда не считала себя украинской певицей. Это при том, что она родилась в городе Днепродзержинск (современное название – Каменское; Днепропетровская область).

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Вера утверждает, что никогда не участвовала в украинской "Песне года". Знаменитость добавила, что, по мнению общества, украинские исполнительницы должны петь именно на украинском, а она не записывала такие композиции: "У меня нет песен на украинском. Мало того, когда я пришла в ВИА Гру, мой первый концерт был в Санкт-Петербурге".

Украинцев возмутило заявление артистки. В комментариях они писали о том, что Брежнева "упала ниже плинтуса", или же иронизировали фразами вроде "правильно, не стоит пытаться искажать понятие "украинский певец".

Сейчас певица проживает на три страны: Италию, Россию и Украину. Там у нее с мужем есть собственная недвижимость.

Браки и романы

Когда Вере было 19, она встречалась с украинским политиком и бизнесменом Виталием Войченко. Будущая звезда шоу-бизнеса родила от него дочь Соню. Дальше у пары быстро испортились отношения, поэтому они решили разойтись. Ребенок остался вместе с мамой. Брежнева не запрещала дочери видеться с папой. Впрочем, когда девочка выросла, она стала отдаляться от родного отца и даже не взяла его фамилию. Соня стала не "Войченко", а "Киперман".

Выбор фамилии не случаен. В 2006 году Вера стала супругой бизнесмена Михаила Кипермана. Их брак длился 6 лет. За это время олигарх и певица стали родителями еще одной дочери – Сары. Причиной расставания стала чрезмерная ревность мужа: ему не нравились гастрольные графики Брежневой и ее откровенные фотосессии.

Позже Вере в СМИ приписывали роман с российским кинорежиссером Марюсом Вайсбергом. Кстати, именно он был режиссером ленты "Любовь в большом городе", где одну из ролей сыграла Брежнева. Артистка не подтвердила информацию об этих романтических отношениях.

Со временем появились новые слухи – что Вера встречается с российским комедийным актером Сергеем Светлаковым, с которым снялась в ленте "Джунгли". Тогда же актер развелся со своей женой, что только "подогревало" догадки подписчиков в соцсетях. Знаменитости сразу говорили о том, что между ними нет романа.

Как Вера стала разлучницей

Константин Меладзе помог Брежневой стать звездой. Сначала он относился к Вере как к артистке, а со временем проснулись чувства влюбленности. Неизвестно точно, когда пара закрутила роман. Впрочем, Яна Сумм, экс-жена композитора, еще задолго до того, как любовники раскрыли в СМИ правду, догадывалась об изменах со стороны мужа. В одном из интервью она сказала: "От меня все это скрывали в течение 10 лет. Говорили, что просто дружат и сотрудничают!"

24 октября 2017 года Константин в интервью Борису Корчевникову, в программе "Судьба человека", прокомментировал, стала ли Вера разлучницей: "Никто из семьи никого не уводил. Я что, теленок? Как меня вообще можно увести?"

В 2013 году, спустя 19 лет супружеской жизни, Константин и Яна развелись. Это не отразилось на общении отца со своими тремя детьми. Тогда Брежневу стали называть в соцсетях разлучницей. Пара же вела себя так, будто ничего не происходит: они не комментировали никак слухи и не ходили вместе на светские мероприятия. Через два года, в 2015, они тайно в Италии справили свадьбу. Эта информация стала быстро распространяться в СМИ. После узаконивания отношений Вера и ее любимый очень редко публикуют общие фото и появляются на публике. По словам певицы, они любят тихие семейные вечера и скромный досуг, а вот светские вечеринки – не для них.

Дочь Константина Меладзе не общается с его новой женой

Лия, дочь Константина Меладзе и его первой жены Яны Сумм, в 2022 году решила показать свои вокальные способности в 12 сезоне украинского шоу "Голос країни". 17-летняя девушка рассказала журналистам ТСН о том, какие у нее отношения с новой избранницей своего папы – Верой Брежневой.

По словам артистки, только начинающей свой звездный путь, она тепло общается с отцом, но с его женой почти не поддерживает связь. Она прокомментировала это так: "С Верой мы вообще не общаемся. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой".

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