Вере Брежневой – 40! Почему звезда не считает себя украинской певицей и как стала разлучницей

Дария Скуб
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Вере Брежневой – 40! Почему звезда не считает себя украинской певицей и как стала разлучницей

В четверг, 3 февраля, певица, актриса и телеведущая, а также бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева отмечает свое 40-летие. Несмотря на то, что родилась в Украине, она не считает себя украинской певицей и часто выступает с концертами в России.

Звезда с 2015 года – жена продюсера и композитора Константина Меладзе. Однако до сих пор в соцсетях не утихают споры по поводу того, разлучница она или нет. Подробнее об этом и другом читайте в материале OBOZREVATEL.

  • Почему не считает себя украинской певицей

Однажды Вера Брежнева дала интервью журналисту Вячеславу Манучарову. Со временем, 12 марта 2019 года, видеозапись появилась на его официальном YouTube-канале – "Эмпатия Манучи". Там звезда призналась, что никогда не считала себя украинской певицей. Это при том, что она родилась в городе Днепродзержинск (современное название – Каменское; Днепропетровская область).

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Вера Брежнева не считает себя украинской певицей.

Вера утверждает, что никогда не участвовала в украинской "Песне года". Знаменитость добавила, что, по мнению общества, украинские исполнительницы должны петь именно на украинском, а она не записывала такие композиции: "У меня нет песен на украинском. Мало того, когда я пришла в ВИА Гру, мой первый концерт был в Санкт-Петербурге".

Украинцев возмутило заявление артистки. В комментариях они писали о том, что Брежнева "упала ниже плинтуса", или же иронизировали фразами вроде "правильно, не стоит пытаться искажать понятие "украинский певец".

Веру Брежневу раскритиковали за то, что она не считает себя украинской певицей.

Сейчас певица проживает на три страны: Италию, Россию и Украину. Там у нее с мужем есть собственная недвижимость.

Дом на Печерске, в котором живут Меладзе и Брежнева.
Дом на Воздвиженке, в котором находится квартира Веры Брежневой.

  • Браки и романы

Когда Вере было 19, она встречалась с украинским политиком и бизнесменом Виталием Войченко. Будущая звезда шоу-бизнеса родила от него дочь Соню. Дальше у пары быстро испортились отношения, поэтому они решили разойтись. Ребенок остался вместе с мамой. Брежнева не запрещала дочери видеться с папой. Впрочем, когда девочка выросла, она стала отдаляться от родного отца и даже не взяла его фамилию. Соня стала не "Войченко", а "Киперман".

У Веры Брежневой есть дети от бизнесменов Виталия Войченко и Михаила Кипермана.

Выбор фамилии не случаен. В 2006 году Вера стала супругой бизнесмена Михаила Кипермана. Их брак длился 6 лет. За это время олигарх и певица стали родителями еще одной дочери – Сары. Причиной расставания стала чрезмерная ревность мужа: ему не нравились гастрольные графики Брежневой и ее откровенные фотосессии.

Позже Вере в СМИ приписывали роман с российским кинорежиссером Марюсом Вайсбергом. Кстати, именно он был режиссером ленты "Любовь в большом городе", где одну из ролей сыграла Брежнева. Артистка не подтвердила информацию об этих романтических отношениях.

Вере Брежневой приписывали романы с Марюсом Вайсбергом и Сергеем Светлаковым.

Со временем появились новые слухи – что Вера встречается с российским комедийным актером Сергеем Светлаковым, с которым снялась в ленте "Джунгли". Тогда же актер развелся со своей женой, что только "подогревало" догадки подписчиков в соцсетях. Знаменитости сразу говорили о том, что между ними нет романа.

  • Как Вера стала разлучницей

Константин Меладзе помог Брежневой стать звездой. Сначала он относился к Вере как к артистке, а со временем проснулись чувства влюбленности. Неизвестно точно, когда пара закрутила роман. Впрочем, Яна Сумм, экс-жена композитора, еще задолго до того, как любовники раскрыли в СМИ правду, догадывалась об изменах со стороны мужа. В одном из интервью она сказала: "От меня все это скрывали в течение 10 лет. Говорили, что просто дружат и сотрудничают!"

24 октября 2017 года Константин в интервью Борису Корчевникову, в программе "Судьба человека", прокомментировал, стала ли Вера разлучницей: "Никто из семьи никого не уводил. Я что, теленок? Как меня вообще можно увести?"

Константин Меладзе был в браке с Яной Сумм 19 лет.

В 2013 году, спустя 19 лет супружеской жизни, Константин и Яна развелись. Это не отразилось на общении отца со своими тремя детьми. Тогда Брежневу стали называть в соцсетях разлучницей. Пара же вела себя так, будто ничего не происходит: они не комментировали никак слухи и не ходили вместе на светские мероприятия. Через два года, в 2015, они тайно в Италии справили свадьбу. Эта информация стала быстро распространяться в СМИ. После узаконивания отношений Вера и ее любимый очень редко публикуют общие фото и появляются на публике. По словам певицы, они любят тихие семейные вечера и скромный досуг, а вот светские вечеринки – не для них.

Константин Меладзе и Вера Брежнева справили свадьбу в 2015 году.
  • Дочь Константина Меладзе не общается с его новой женой

Лия, дочь Константина Меладзе и его первой жены Яны Сумм, в 2022 году решила показать свои вокальные способности в 12 сезоне украинского шоу "Голос країни". 17-летняя девушка рассказала журналистам ТСН о том, какие у нее отношения с новой избранницей своего папы – Верой Брежневой.

По словам артистки, только начинающей свой звездный путь, она тепло общается с отцом, но с его женой почти не поддерживает связь. Она прокомментировала это так: "С Верой мы вообще не общаемся. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой".

Лия, дочь Константина Меладзе, не общается с Верой Брежневой.

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