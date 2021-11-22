Брежнева повторила свои знаменитые образы из "ВИА Гры" 19-летней давности. Видео
Украинская певица Вера Брежнева выпустила новый клип, повторив свои образы из знаменитой поп-группы "ВИА Гра". Видео появилось вместе с ремейком на трек "Не надо".
Ролик был опубликован в понедельник, 22 ноября, на YouTube-канале Meladze Music. Он уже собрал более 400 тыс. просмотров и множество комплиментов от поклонников творчества Брежневой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Как узнал OBOZREVATEL, такой неожиданный косплей на саму себя из двухтысячных певица подготовила специально к 19-летней годовщине своего прихода в группу.
Она снова примерила откровенные декольте, ультра-мини, ангельские крылья и другие яркие костюмы.
Интересно, что звезда точь-в-точь повторила свой макияж из "ВИА Гры", и даже делал его тот же визажист, что и 19 лет назад.
"Именно в этот день, 22 ноября, 19 лет назад я пришла на кастинг в группу "ВИА Гра", который изменил мою жизнь. На съемке сработала машина времени, и я будто вернулась в прошлое: с легкостью вспомнила, как мы тогда позировали, какие эмоции переживали. Это было незабываемо", – отметила Брежнева.
В комментариях пользователи YouTube указали, что певица совсем не изменилась. Фанаты заявили, что Брежнева стала даже более красивой и сексуальной.
"Красотка! Столько работы над собой! Вера победила возраст", "Мой кумир", "Вера практически не меняется, все так же шикарно выглядит", – пишут в сети.
Послушать ремейк на песню "Не надо" можно на всех музыкальных платформах.
Коротко о знаменитости:
Вера Брежнева – 39-летняя украинская поп-певица, актриса, телеведущая, бывшая участница поп-группы "ВИА Гра". Является послом доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа.
Родом из Днепропетровской области из семьи инженера и медработника.
Есть дочь София от Виталия Войченко, с которым была в гражданском браке, а также дочь Сара от украинского бизнесмена Михаила Юрьевича Кипермана. С ним звезда состояла в отношениях с 2006 по 2012 год.
В 2015-м тайно вышла замуж за продюсера Константина Меладзе в Италии.
Как писал OBOZREVATEL, ранее Брежнева опубликовала редкие фото, на которых ей всего 15 лет. Украинская знаменитость показала, как выглядела в юные годы.