Вера Брежнева впервые заговорила о новом романе и горько расплакалась из-за развода с Меладзе

Певица Вера Брежнева, которая после начала полномасштабного вторжения прекратила творческую деятельность в РФ и переехала в Украину, заговорила о личной жизни. Звезда поделилась, что сложно пережила развод с Константином Меладзе и даже думала, что больше не сможет найти свою любовь.

Видео дня

Об этом 42-летняя исполнительница рассказала в интервью на YouTube-канале Рамины Эсхакзай. Она призналась, что, несмотря на все внутренние страхи, все же смогла закрутить новый роман.

"Неважно, кто был инициатором разрыва. Для двух сторон это определенный процесс. Для кого-то он более сложный, для кого-то более легкий. Но мы женщины, нам надо как-то пережить нашу эмоциональность. У меня был этот сложный этап. Он прошел и я очень рада, что в это время я максимально себе помогла. Могу сказать, что в 40 лет развод – это не конец жизни. Хотя когда я разводилась, думала, что все. Я больше никого не встречу, я никому не нужна, что я уже старовата для отношений", – поделилась исполнительница.

Говоря о своем состоянии после развода, Вера Брежнева не смогла сдержать эмоций. Артистка разрыдалась и призналась: сильно боялась, что больше не сможет влюбиться. Однако знаменитости удалось полюбить себя как никогда раньше.

По словам Веры Брежневой, несмотря на все волнения, ей все же удалось снова испытать романтические чувства.

"Я влюблена и сейчас очень счастлива. Я наполнена любовью. Сейчас не тороплюсь замуж. Во-первых, я там уже была. Во-вторых, я понимаю, что для того, чтобы выйти замуж, нужно очень хорошо узнать друг друга. Сейчас для меня ценность это не брак, это – крутые отношения", – рассказала артистка.

Напомним, недавно в сети слили имя вероятного "бойфренда" Веры Брежневой. Певица засветилась на концерте "Океана Эльзы" во Дворце спорта с мужчиной, который, по данным блогера Богдана Беспалова, является директором департамента продаж через альтернативные каналы и партнеров "Crédit Agricole", а его имя – Роман Бунич.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Вера Брежнева неожиданно засветилась в объятиях Меладзе на фоне слухов о новом романе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!