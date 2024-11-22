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Вера Брежнева впервые заговорила о новом романе и горько расплакалась из-за развода с Меладзе

Анастасия Какун
Люди
2 минуты
1,4 т.
Вера Брежнева впервые заговорила о новом романе и горько расплакалась из-за развода с Меладзе

Певица Вера Брежнева, которая после начала полномасштабного вторжения прекратила творческую деятельность в РФ и переехала в Украину, заговорила о личной жизни. Звезда поделилась, что сложно пережила развод с Константином Меладзе и даже думала, что больше не сможет найти свою любовь.

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Об этом 42-летняя исполнительница рассказала в интервью на YouTube-канале Рамины Эсхакзай. Она призналась, что, несмотря на все внутренние страхи, все же смогла закрутить новый роман.

"Неважно, кто был инициатором разрыва. Для двух сторон это определенный процесс. Для кого-то он более сложный, для кого-то более легкий. Но мы женщины, нам надо как-то пережить нашу эмоциональность. У меня был этот сложный этап. Он прошел и я очень рада, что в это время я максимально себе помогла. Могу сказать, что в 40 лет развод – это не конец жизни. Хотя когда я разводилась, думала, что все. Я больше никого не встречу, я никому не нужна, что я уже старовата для отношений", – поделилась исполнительница.

Вера Брежнева впервые заговорила о новом романе и горько расплакалась из-за развода с Меладзе

Говоря о своем состоянии после развода, Вера Брежнева не смогла сдержать эмоций. Артистка разрыдалась и призналась: сильно боялась, что больше не сможет влюбиться. Однако знаменитости удалось полюбить себя как никогда раньше.

Вера Брежнева впервые заговорила о новом романе и горько расплакалась из-за развода с Меладзе

По словам Веры Брежневой, несмотря на все волнения, ей все же удалось снова испытать романтические чувства.

"Я влюблена и сейчас очень счастлива. Я наполнена любовью. Сейчас не тороплюсь замуж. Во-первых, я там уже была. Во-вторых, я понимаю, что для того, чтобы выйти замуж, нужно очень хорошо узнать друг друга. Сейчас для меня ценность это не брак, это – крутые отношения", – рассказала артистка.

Вера Брежнева впервые заговорила о новом романе и горько расплакалась из-за развода с Меладзе

Напомним, недавно в сети слили имя вероятного "бойфренда" Веры Брежневой. Певица засветилась на концерте "Океана Эльзы" во Дворце спорта с мужчиной, который, по данным блогера Богдана Беспалова, является директором департамента продаж через альтернативные каналы и партнеров "Crédit Agricole", а его имя – Роман Бунич.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Вера Брежнева неожиданно засветилась в объятиях Меладзе на фоне слухов о новом романе.

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