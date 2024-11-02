Вера Брежнева неожиданно засветилась в объятиях Меладзе на фоне слухов о новом романе

Певица Вера Брежнева, после начала полномасштабной войны прекратившая творческую деятельность в России и уехавшая из страны-агрессора, неожиданно показалась в объятиях своего бывшего мужа. Исполнительница поделилась фотографией, где стоит в объятиях экс-избранника Константина Меладзе.

Видео дня

Соответствующую фотографию 42-летняя артистка разместила на своей странице в Instagram. Она обнародовала архивный кадр с продюсером на фоне слухов о новом романе.

На фотографии бывшие супруги стоят спинами к камере, однако узнать звезд было не трудно. Константин Меладзе обнимал за талию свою экс-любимую в то время как они находились на пляже, любуясь волнами.

Также стоит отметить, что к архивной фотографии певица добавила новую романтическую песню экс-мужа и его брата, Валерия Меладзе – "Зима так близко". Премьера трека состоялась 1 ноября. В своих соцсетях автор композиции сообщил о выходе песни, на что Брежнева ответила, оставив смайлик в форме сердечка.

Напомним, звездные супруги сыграли свадьбу в конце октября 2015-го. Их романтическая история длилась почти 20 лет, однако прошлой осенью Вера Брежнева объявила о разводе. Отношения знаменитостей сложно назвать идеальными, ведь они сопровождались скандалами, тайнами и испытаниями критикой. И все же решающую точку артисты поставили во время полномасштабной войны в Украине.

Однако исполнительницу уже заподозрили в новом романе с состоятельным мужчиной, в компании которого она засветилась на концерте "Океана Эльзы" во Дворце спорта. В сети начали распространяться слухи, что пара находится в "букетном периоде".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что полуголая Вера Брежнева с "глазами" на груди страстно затанцевала в новом клипе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!