Любовный треугольник: блогер назвал имя загадочного 'бойфренда' Веры Брежневой и слил его роман с другой певицей

В сети слили имя вероятного "бойфренда" украинской певицы Веры Брежневой, с которым она недавно засветилась на концерте "Океана Эльзы" во Дворце спорта. По словам блогера Богдана Беспалова, избранником звезды стал директор департамента продаж через альтернативные каналы и партнеров "Crédit Agricole" Роман Бунич.

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В новом видео владелец YouTube-канала "BespaLOVmedia" отметил, что ранее мужчина уже находился в отношениях с другой известной личностью – Мишель Андраде. Блогер допустил, что между звездами мог возникнуть любовный треугольник.

"Помните, Вера Брежнева была замечена на концерте с загадочным, бородатым, статным мужчиной. Так вот – это Роман Бунич. И там они появились как пара. Поговаривают, Вера уже живет с этим господином. Соответственно возникает вопрос: "А куда делась Мишель Андраде?" Говорят, что совсем недавно Мишель видели с Романом у общих друзей на дне рождении. Неужели мужчина живет две жизни и обе об этом знают, и их это устраивает?" – высказался Богдан Беспалов.

По словам блогера, очень маловероятно, что звездам отечественного шоу-бизнеса неизвестно о такой ситуации в личной жизни Бунича. Он предположил, что между артистами мог закрутиться любовный треугольник, или украино-болийская певица "осталась у разбитого корыта".

Богдан Беспалов не уверен, какие взаимоотношения объединяют Андраде и Бунича. Тем не менее, он отметил: роман директора департамента продаж через альтернативные каналы и партнеров "Crédit Agricole" и Брежневой "не сплетни, а точная информация".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Вера Брежнева неожиданно засветилась в объятиях Меладзе на фоне слухов о новом романе.

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