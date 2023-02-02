Ведущий-воин Даниэль Салем заверил, что выберет смерть вместо плена: крикну ''Слава Украине!'' и застрелюсь

Популярный украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, который после 24 февраля отправился защищать Родину на фронт, заверил, что выбрал бы смерть, но не сдался бы оккупантам. Он убежден, что найдет в себе смелость прервать собственную жизнь, если враг захочет забрать его в плен.

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Салем подчеркнул, что таких же убеждений придерживаются все его сослуживцы из подразделения. Мыслями на этот счет шоумен поделился в интервью Славе Демину для его YouTube-канала.

"Я выберу смерть, 100%. И я найду в себе силы это сделать. Во-первых, я не люблю боль. Я не хочу чувствовать боль: эмоциональную или физическую. Я четко это понимаю. Я лучше громко крикну "Слава Украине!" и застрелюсь, или вставлю под мышки гранаты, притворюсь мертвым, я подорвусь и заберу с собой несколько орков, чем буду терпеть пытки. Не хочу. Для меня плен – это не вариант. И в нашем подразделении это вообще не вариант", – прокомментировал ведущий-защитник.

Ранее Даниэль Салем вспомнил ситуацию, когда он был на грани смерти и уже прощался с жизнью. Это произошло во время выполнения боевого задания, когда шоумен сильно отстал от своего подразделения, остался один и пролежал около 27 часов в низком окопе. Подробнее – в нашем материале.

Также OBOZREVATEL писал, что ведущий рассказывал о сослуживце, который спас ему жизнь, закрыв от вражеской пули.

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