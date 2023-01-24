Шоумен-воин Даниэль Салем рассказал о сослуживце, который спас его от смерти, а сам получил ранение. Фото

Популярный украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, который после 24 февраля отправился защищать Родину на фронт, поделился историей, когда во время контактного боя во временно оккупированной Херсонской области у него закончились боеприпасы. Тогда сослуживец по имени Вячеслав Кондратюк не только отдал знаменитости часть своих ресурсов, но и прикрыл его от вражеских обстрелов, рискуя собственной жизнью.

Видео дня

В результате Вячеслав получил ранение в руку, а Салем убедился, что "напарник", "друг" и "военный" – это не просто слова. Своей историей ведущий поделился на личной странице в Instagram.

Шоумен-защитник отметил, что теперь он полностью осознал суть пословицы "один в поле не воин", а также важность того, "когда спину прикрывает кто-то надежный".

"Это время меня научило столь важным вещам! Потому что, оказывается, команда – это не пустые громкие слова из мотивационных спичей. Это когда ты доверяешь своему брату больше, чем себе! Так просто написать: спасибо тебе, что прикрыл. Но так трудно объяснить, сколько стоит за этим. В тот момент, когда ты услышал мое: "Пустой", когда у меня кончился короб с пулеметным боеприпасом, ты вытащил из рюкзака другой короб, подал его мне и перекрыл огнем в сторону врага! Без сомнения! Никакого лишнего движения! Воин! Даже когда прилетело… Самое страшное на войне пугаться за своих. Это еще одна мудрость от настоящего времени. Но, друг, мы снова говорим легендарное: "Не в этот раз!" – трогательно, но вместе с тем мощно обратился к сослуживцу Салем.

Он напомнил Вячеславу, что скоро его рука восстановится и они снова приступят к своей работе – будут защищать соотечественников и родную землю от российского агрессора.

Сейчас, как отметил ведущий, его побратим ожидает несколько операций. Он призвал поклонников поддержать воина теплыми словами, на которые тот заслуживает.

"Он прекрасный сын, верный муж, лучший из друзей, патриот и храбрый воин. Напишите… на хорошие слова нельзя скупиться", – резюмировал Салем.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Даниэль Салем вспомнил ситуацию, когда он был на грани смерти и уже прощался с жизнью. Это произошло во время выполнения боевого задания, когда шоумен сильно отстал от своего подразделения, остался один и пролежал около 27 часов в низком окопе. Подробнее – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!