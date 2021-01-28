Актер Василий Лановой умер от коронавируса
В Москве в четверг, 28 января, умер российский актер и народный артист СССР Василий Лановой, который заболел коронавирусом.
Ему было 87 лет. О смерти мужчины вечером четверга сообщил ТАСС со ссылкой на жену Ланового.
Ранее стало известно, что артист несколько недель провел в больнице и пережил состояние клинической смерти. Врачи оценивали состояние пациента как тяжелое. Днем 28 января его перевели в реанимацию. В сети заявляли, что артиста якобы подключили к аппарату ИВЛ.Чем известен Василий Лановой
Лановой прославился в кино благодаря фильмам: "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Алые паруса", "Война и мир" и многие другие.
В 1985 году он был удостоен звания народного артиста СССР.
Главное из биографии:
Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Его родители – выходцы из Украины (Одесская область).
В 1948 году после занятий в театральном кружке Лановой дебютировал в постановке, которая называлась "Дорогие мои мальчишки".
Вскоре, в 17-летнем возрасте, он сыграл главную роль в спектакле "Аттестат зрелости" и получил первую награду – главную премию Всесоюзного конкурса самодеятельных театров.
На первом курсе МГУ Лановой получил предложение сняться в фильме "Аттестат зрелости" в роли, которую исполнил в одноименном спектакле. Она стала успешной и Лановой бросил университет, поступив в Щукинское театральное училище.
После учебы начал играть в театре, занимался радиоспектаклями, стал ведущим актером труппы.
В 1954 году начал снова сниматься в кино.
Лановой был женат трижды. Первой супругой стала сокурсница, актриса Татьяна Самойлова (3 года брака). Вторая жена – артистка Тамара Зяблова (10 лет брака, женщина погибла в ДТП). Третья супруга (с 1972 года) – актриса Ирина Купченко.
Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Лановой и его супруга Ирина Купченко заразились коронавирусом 2 января. Сперва самочувствие мужчины было нормальным, но врачи решили госпитализировать актера из-за его возраста.