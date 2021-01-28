Актер Василий Лановой умер от коронавируса

В Москве в четверг, 28 января, умер российский актер и народный артист СССР Василий Лановой, который заболел коронавирусом.

Ему было 87 лет. О смерти мужчины вечером четверга сообщил ТАСС со ссылкой на жену Ланового.

Ранее стало известно, что артист несколько недель провел в больнице и пережил состояние клинической смерти. Врачи оценивали состояние пациента как тяжелое. Днем 28 января его перевели в реанимацию. В сети заявляли, что артиста якобы подключили к аппарату ИВЛ.

Лановой прославился в кино благодаря фильмам: "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Алые паруса", "Война и мир" и многие другие.

В 1985 году он был удостоен звания народного артиста СССР.

Главное из биографии:

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Его родители – выходцы из Украины (Одесская область).

В 1948 году после занятий в театральном кружке Лановой дебютировал в постановке, которая называлась "Дорогие мои мальчишки".

Вскоре, в 17-летнем возрасте, он сыграл главную роль в спектакле "Аттестат зрелости" и получил первую награду – главную премию Всесоюзного конкурса самодеятельных театров.

На первом курсе МГУ Лановой получил предложение сняться в фильме "Аттестат зрелости" в роли, которую исполнил в одноименном спектакле. Она стала успешной и Лановой бросил университет, поступив в Щукинское театральное училище.

После учебы начал играть в театре, занимался радиоспектаклями, стал ведущим актером труппы.

В 1954 году начал снова сниматься в кино.

Лановой был женат трижды. Первой супругой стала сокурсница, актриса Татьяна Самойлова (3 года брака). Вторая жена – артистка Тамара Зяблова (10 лет брака, женщина погибла в ДТП). Третья супруга (с 1972 года) – актриса Ирина Купченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Лановой и его супруга Ирина Купченко заразились коронавирусом 2 января. Сперва самочувствие мужчины было нормальным, но врачи решили госпитализировать актера из-за его возраста.