Умерший актер Лановой поддерживал захват Крыма и боялся "национализма": что российский артист говорил об Украине

Дарья Дурова
Дарья Дурова
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Что Василий Лановой говорил об Украине

Российский актер Василий Лановой, который умер от последствий коронавируса 28 января, посещал оккупированный Крым, из-за чего попал в базу "Миротворца", и жаловался, будто его убьют в Украине.

Он радовался, что в захваченном Крыму теперь "не придется говорить на украинском" и заявлял, что "есть только один великий русский язык, все остальные – наречия". OBOZREVATEL собрал самые скандальные высказывания артиста.

Называл Украину "посмешищем"

Народный артист СССР говорил, что украинско-российские отношения "вызывают у него невероятную боль: несколько лет Украина смешит весь мир, и мне как хохлу это горько".

"Ни для кого не секрет, что режиссерами тут выступают Соединенные Штаты, так разве могу я смириться с тем, что мои земляки становятся слугами, пешками в руках американцев? Боюсь даже думать о том, чем это грозит обернуться в будущем", – заявлял актер.

Он считал, что Россия должна "помогать Донбассу и Луганску". Кроме того, выступал за "объединение" стран: "Украина одумается, и нас, как и раньше, не будут разъединять границы. Главное, чтобы хватило терпения".

Он озвучивал пропагандистские фразы о том, что украинцы и русские "братья по крови, испокон веков жившие рядом, перемешанные родственными связями, кровными отношениями".

Василий Лановой
Поддерживал аннексию

Артист посещал Керчь после оккупации Россией украинского Крыма. На открытии фестиваля античного искусства "Боспорские агоны" в 2014 году он говорил: "Как тут не вспомнить слова Гоголя, о том, что есть только один великий русский язык, все остальные – наречия". После он посещал и другие города полуострова.

В 2017 году актер попал в "чистилище" волонтерского сайта "Миротворец". Кроме того, Министерство культуры Украины внесло фамилию Ланового в список персон нон грата, которым запрещен въезд в страну.

Профиль артиста на сайте "Миротворец"

Украинский полуостров мужчина называл своей родиной: "Половина моих фильмов, которые я снимал, а их около 80-ти, я снимал в Крыму. И это для меня тоже вторая родина, тут никуда не денешься".

Он с восторгом высказывался о незаконном крымском "референдуме", который провели оккупанты.

"Помню, как на этой площади было переполнено народом, и как стояли старушки и молодые люди, и дети, и как все ликовали... Это на всю жизнь для меня запомнится. Рыдали: "Мы вернулись на родину! Спасибо! Спасибо! Мы вернулись!". Это такое счастье было в глазах, что как-то по-другому к этому относиться нельзя", – говорил Лановой об оккупации.

Василий Лановой умер в возрасте 87 лет
Осуждал "национализм"

"Я ненавижу любой национализм, как российский, так и украинский. Поэтому, когда почувствовал на съемках фильма "Богдан Хмельницкий" в Киеве, куда меня приглашали на главную роль, что могу стать проводником украинского национализма, тут же немедленно отказался от съемок. Как же я мог после этого фильма, где русские выглядят варварами, завоевателями, людям в глаза смотреть?" – как-то заявил актер.

Его возмущали "свастики и факельные шествия". Лановой спрашивал, "что с собой позволил сделать украинский народ":

"Я не понимаю, почему молчит украинская интеллигенция?! Они что, не замечают свастик и факельных шествий? Не видят убитых под бомбежками женщин, стариков, детей? Неужели они не понимают, что Америка, цинично используя украинский народ, решает свои задачи".

Боялся, что в Украине его убьют

В 2018 году российский артист говорил: "Мне сейчас мои земляки с Украины (Кодыма, Котовск – мои родные места) звонят со словами: "Василий Семенович, не нужно туда приезжать до нас. Иначе убьют, с***, и не извинятся!" – не могут простить, что я поддержал "возвращение" (аннексию, – ред.) Крыма. Такие вот времена настали! Ну, что делать... Война! Мне ли не знать, что это такое".

Народный артист СССР Василий Лановой

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