Умерший актер Лановой поддерживал захват Крыма и боялся "национализма": что российский артист говорил об Украине

Российский актер Василий Лановой, который умер от последствий коронавируса 28 января, посещал оккупированный Крым, из-за чего попал в базу "Миротворца", и жаловался, будто его убьют в Украине.

Он радовался, что в захваченном Крыму теперь "не придется говорить на украинском" и заявлял, что "есть только один великий русский язык, все остальные – наречия". OBOZREVATEL собрал самые скандальные высказывания артиста.

Народный артист СССР говорил, что украинско-российские отношения "вызывают у него невероятную боль: несколько лет Украина смешит весь мир, и мне как хохлу это горько".

"Ни для кого не секрет, что режиссерами тут выступают Соединенные Штаты, так разве могу я смириться с тем, что мои земляки становятся слугами, пешками в руках американцев? Боюсь даже думать о том, чем это грозит обернуться в будущем", – заявлял актер.

Он считал, что Россия должна "помогать Донбассу и Луганску". Кроме того, выступал за "объединение" стран: "Украина одумается, и нас, как и раньше, не будут разъединять границы. Главное, чтобы хватило терпения".

Он озвучивал пропагандистские фразы о том, что украинцы и русские "братья по крови, испокон веков жившие рядом, перемешанные родственными связями, кровными отношениями".

Артист посещал Керчь после оккупации Россией украинского Крыма. На открытии фестиваля античного искусства "Боспорские агоны" в 2014 году он говорил: "Как тут не вспомнить слова Гоголя, о том, что есть только один великий русский язык, все остальные – наречия". После он посещал и другие города полуострова.

В 2017 году актер попал в "чистилище" волонтерского сайта "Миротворец". Кроме того, Министерство культуры Украины внесло фамилию Ланового в список персон нон грата, которым запрещен въезд в страну.

Украинский полуостров мужчина называл своей родиной: "Половина моих фильмов, которые я снимал, а их около 80-ти, я снимал в Крыму. И это для меня тоже вторая родина, тут никуда не денешься".

Он с восторгом высказывался о незаконном крымском "референдуме", который провели оккупанты.

"Помню, как на этой площади было переполнено народом, и как стояли старушки и молодые люди, и дети, и как все ликовали... Это на всю жизнь для меня запомнится. Рыдали: "Мы вернулись на родину! Спасибо! Спасибо! Мы вернулись!". Это такое счастье было в глазах, что как-то по-другому к этому относиться нельзя", – говорил Лановой об оккупации.

"Я ненавижу любой национализм, как российский, так и украинский. Поэтому, когда почувствовал на съемках фильма "Богдан Хмельницкий" в Киеве, куда меня приглашали на главную роль, что могу стать проводником украинского национализма, тут же немедленно отказался от съемок. Как же я мог после этого фильма, где русские выглядят варварами, завоевателями, людям в глаза смотреть?" – как-то заявил актер.

Его возмущали "свастики и факельные шествия". Лановой спрашивал, "что с собой позволил сделать украинский народ":

"Я не понимаю, почему молчит украинская интеллигенция?! Они что, не замечают свастик и факельных шествий? Не видят убитых под бомбежками женщин, стариков, детей? Неужели они не понимают, что Америка, цинично используя украинский народ, решает свои задачи".

В 2018 году российский артист говорил: "Мне сейчас мои земляки с Украины (Кодыма, Котовск – мои родные места) звонят со словами: "Василий Семенович, не нужно туда приезжать до нас. Иначе убьют, с***, и не извинятся!" – не могут простить, что я поддержал "возвращение" (аннексию, – ред.) Крыма. Такие вот времена настали! Ну, что делать... Война! Мне ли не знать, что это такое".

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