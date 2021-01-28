Василий Лановой пережил клиническую смерть – СМИ

Юля Ухина
Юля Ухина
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Василий Лановой

Российский актер и народный артист СССР Василий Лановой пережил состояние клинической смерти.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Напомним, что из-за осложнений, вызванных коронавирусом, знаменитость уже несколько недель находится в больнице. Врачи оценивают состояние 87-летнего Ланового как крайне тяжелое.

Ранее сообщалось, что Лановой находится в реанимации на фоне ухудшения здоровья. Известно, что вместе с ним – также заболевшая жена, актриса Ирина Купченко. По некоторым данным, актера подключили к аппарату ИВЛ.

Василий Лановой
Что известно о Василие Лановом:

  • Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве.

  • Известен по фильмам "Алые паруса", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Офицеры" и др.

  • В 1985 году Лановой был удостоен звания народного артиста СССР.

Василий Лановой пережил клиническую смерть – СМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Лановой и его супруга Ирина Купченко заразились коронавирусом 2 января. Несмотря на нормальное самочувствие врачи решили госпитализировать актера из-за его возраста

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