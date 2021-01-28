Василий Лановой пережил клиническую смерть – СМИ

Российский актер и народный артист СССР Василий Лановой пережил состояние клинической смерти.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Напомним, что из-за осложнений, вызванных коронавирусом, знаменитость уже несколько недель находится в больнице. Врачи оценивают состояние 87-летнего Ланового как крайне тяжелое.

Ранее сообщалось, что Лановой находится в реанимации на фоне ухудшения здоровья. Известно, что вместе с ним – также заболевшая жена, актриса Ирина Купченко. По некоторым данным, актера подключили к аппарату ИВЛ.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве.

Известен по фильмам "Алые паруса", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Офицеры" и др.

В 1985 году Лановой был удостоен звания народного артиста СССР.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Лановой и его супруга Ирина Купченко заразились коронавирусом 2 января. Несмотря на нормальное самочувствие врачи решили госпитализировать актера из-за его возраста