Василия Ланового госпитализировали с коронавирусом

Российский актер и народный артист СССР Василий Лановой госпитализирован с коронавирусом.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Театра им. Вахтангова Кирилла Крока, у артиста нормальное самочувствие, а причину госпитализации назвали возраста звезды – Лановому 86 лет.

По словам супруги Ланового Ирины Купченко, которая также заразилась коронавирусом, они решили не рисковать и положить артиста в клинику для поддержания состояния здоровья. Сама же актриса решила не ложиться в больницу. Она пройдет дополнительное обследование с КТ.

Как сообщают СМИ, все спектакли с ролями Ланового, будут заменены другими актерами.

К слову, Василий Лановой прославился в кино благодаря фильмам: "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны" и многие другие. А в 1985 году Лановой был удостоен звания народного артиста СССР.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Регину Тодоренко срочно госпитализировали на Бали. Как оказалось, знаменитость занималась серфингом, и в результате этого серьезно травмировала ногу.