Валерий Меладзе назвал причину развода брата с Верой Брежневой: война вроде бы ни при чем

Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе прокомментировал слухи о разводе своего старшего брата. Он возразил против мнения, что причиной расставания продюсера Константина Меладзе и певицы Веры Брежневой стало несогласие в политических взглядах, а точнее – развязанная Россией война в Украине.

Об этом сообщают российские СМИ. Валерий Меладзе утверждает, что его брат аполитичен.

Напомним, ранее журналисты распространяли информацию, будто Константин не хочет публично выражать свою позицию по поводу войны, в то время как Вера поддерживает Украину и волонтерит.

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"Ну как можно придумать такой бред?!, – возмутился певец. – Костя абсолютно аполитичен. У них своих разногласий хватает, семейных".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как продюсер из РФ прокомментировала развод Меладзе и Брежневой. Россиянка сказала, что Константин отказался делать публичное заявление о поддержке Украины, поэтому бывшие супруги разошлись врагами.

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