Российские СМИ назвали причину развода Меладзе и Брежневой: дело в Украине

Российские СМИ продолжают искать скандальные детали развода украинской певицы Веры Брежневой и композитора Константина Меладзе. Ссылаясь на продюсера из РФ, они назвали "истинную причину" разрыва пары.

Ею якобы оказалась разная позиция звезд относительно войны в Украине. О жизни экс-влюбленных до и после развода продюсер Алина Красная рассказала пропагандистам (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По ее информации, Вера Брежнева просила мужа сделать публичное заявление с осуждением России и поддержкой Украины.

"Но он отказался, поскольку в России имеет продюсерский центр и немало недвижимости. Поэтому с Верой у них произошло разлад, они разъехались. Сейчас Костя живет в Италии, Вера – в Прибалтике", – заявила Красная.

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Россиянка утверждает, что знаменитости остались "чуть ли не врагами". Однако, по словам самой певицы, никакого негатива к мужу она не ощущает, а он продолжает продвигать творчество бывшей жены.

Напомним, недавно певица заявила, что их история любви закончилась год назад. Вера Брежнева упорно молчит о причине такого решения. В комментарии для СМИ она попросила уважать свою личную жизнь.

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