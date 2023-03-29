Валерий Меладзе может помогать ВСУ деньгами, зарабатываемыми в России и на россиянах за рубежом – росСМИ

В России заподозрили, что исполнитель грузинского происхождения Валерий Меладзе может финансировать ВСУ, зарабатывая на корпоративах в РФ и концертах для россиян за рубежом. Артиста ждут новые проверки.

Видео дня

Основанием для подозрений стала семья звезды, а также его неоднозначная позиция по поводу войны в Украине. Об этом сообщили пропагандисты из RT (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталий Бородин направил обращение к генпрокурору Игорю Краснову. В документе говорится, что Меладзе не раз критиковал войну.

Бородин также напомнил, что брат певца – продюсер Константин Меладзе – женат на украинской исполнительнице Вере Брежневой, которая откровенно осудила кремлевский режим и разорвала все связи с РФ.

В обращении говорится, что концерты Меладзе в РФ ограничены, однако ранее поклонники артиста демонстрировали его выступления на корпоративах россиян. Сейчас певец выступает за границей, в том числе перед российской аудиторией.

В РФ опасаются, что заработанные деньги Меладзе тратит на помощь ВСУ, потому просят проверить это.

"У многих граждан возник вопрос, не идут ли заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае средства в поддержку Вооруженных сил Украины", – написал Бородин.

Решение генпрокурора пропагандисты пока не обнародовали.

Напомним, что на российской новогодней вечеринке в Дубае Валерий Меладзе ответил проукраинскому фанату "Героям слава" и нарвался на хейт россиян. После распространения скандального видео в РФ певца захотели лишить российского гражданства, признать "иноагентом" и запретить крутить его песни в эфире ТВ и радио.

На следующий день артисту пришлось прокомментировать свой поступок. Меладзе признался в любви к обоим народам и заявил, что не хочет кому-то угождать. Как пишут росСМИ, гонорары исполнителя после скандала в ОАЭ стали гораздо меньше.

Как писал OBOZREVATEL, только недавно проверку Меладзе по поводу этого инцидента завершили. О решении Следственного комитета и Генпрокуратуры – читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!