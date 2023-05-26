Вайкуле рассказала о разговоре с Ротару сразу после полномасштабного вторжения: не знаю, как пережила ту ночь без лекарств

Латвийская певица Лайма Вайкуле, осуждающая российскую агрессию, поделилась, о чем разговаривала с коллегой Софией Ротару сразу после полномасштабного вторжения. Сама украинка уже больше года не давала интервью, но фотографиями в профиле напоминает, что осуждает российский терроризм и находится в Украине.

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Латвийская звезда рассказала, что последний раз общалась с Ротару после начала полномасштабной войны, но впоследствии их связь оборвалась. Такой комментарий она дала в интервью на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам звезды, украинская певица была в Киеве, когда Россия впервые массово обстреляла ее родину. Как и все в ту ночь, артистка пряталась в бомбоубежище и очень испугалась.

"Она была в Киеве, когда бомбили. Она сказала: "Я не знаю, как я пережила этот момент, как я пержила эту ночь. У меня лекарств не было. Я побежала в бомбоубежище". Это я знаю о Софе", – вспомнила Вайкуле.

По ее словам, певица якобы уехала во Львов после полномасштабного вторжения, но это не точная информация.

"Я не хочу лгать. Я потеряла с ней связь, но сейчас позвоню и узнаю, как она и что с ней", – пообещала знаменитость.

Вайкуле также добавила, что звала Ротару на фестиваль в Юрмале, но она каждый раз отказывалась, потому что имела другие дела. Впрочем, между певицами сохранились теплые отношения.

Следует отметить, что София Ротару в последнее время поражает заметной активностью в соцсетях. Так, в конце апреля исполнительница не смогла пройти мимо щемящего фото украинского военнопленного с яблоком. Она прервала долгое молчание, чтобы показать подписчикам, в каком состоянии украинские герои возвращаются из российского плена.

Чуть позже Ротару выразила соболезнования жителям Умани, где в результате российского ракетного удара погибли десятки человек. 1 мая певица отреагировала на ночной массированный ракетный удар России по мирным городам Украины. Знаменитость поблагодарила защитников неба за обезвреживание российских ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ротару отказалась выступать для россиян за огромный гонорар. Артистке предлагали 100 тыс. евро за то, что она споет перед ними в Объединенных Арабских Эмиратах.

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