В Украине анонсировали концерт Шуфутинского, незаконно посещавшего Крым: в сети отреагировали

Внесенный в базу "Миротворца" российский артист Михаил Шуфутинский собрался выступить в Украине. Его концерт запланирован на 8 марта в столичном Дворце спорта.

Событие в Facebook анонсировал оператор Concert.ua. Билеты на концерт достаточно дорогие – от 590 грн до 6 тыс. грн. Организаторы утверждают, что "сам артист и атмосфера концерта заставят вас забыть о серых буднях".

Стоит отметить, что соответствующий пост вызвал негативную реакцию пользователей сети, которые начали оставлять гневные комментарии. В ответ на это оператор заблокировал возможность комментировать. Однако украинцы начали высказываться под другими постами. Они высказывали уверенность, что убрать комментарии под новостью – "не исправит маразма происходящего" а также, что его концерта в Украине все равно не будет.

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Стоит отметить, что среди комментаторов оказался крымскотатарский политический и общественный деятель Рефат Чубаров. Он написал: "Сам факт того, что вы ограничили возможность оставлять комментарии под постом о "будущих" концертах Шуфутинского в Киеве, свидетельствует о том, что вы осознаете циничность своих действий по приглашению российского певца, незаконно гастролировавшего в оккупированном Крыму".

Напомним, Шуфутинский попал в "Чистилище" "Миротворца" за сознательное нарушение государственной границы Украины, так как въезжал на оккупированную российским агрессором территорию АР Крым с нарушением украинского законодательства в апреле 2017 года с целью дополнительного заработка.

Ранее также стало известно, что российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) запланировал новое выступление в Украине. Концерт в Харькове назначен на 17 декабря в 20:00, а цена билетов, которые есть в продаже, стартует от 700 и доходит до 1400 гривен. На портале заявляется, что на зрителей ждет "мощный концерт" и это будет первое большое выступление россиянина в Украине после летнего аншлага.

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