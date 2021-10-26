Скандальный Баста собрался в Украину с новым концертом. Фото

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) запланировал новое выступление в Украине. Концерт в Харькове назначен на 17 декабря в 20:00, а цена билетов, которые есть в продаже, стартует от 700 и доходит до 1400 гривен.

Об этом стало известно OBOZREVATEL. Отметим, что по состоянию на вторник, 26 октября, часть мест на большой концерт российского исполнителя уже раскуплена, а стоимость билетов в VIP-ложу не указана.

Приезд скандального артиста, который ранее был в черном списке, в харьковский Дворец спорта анонсировал Concert.ua. На портале заявляется, что на зрителей ждет "мощный концерт" и это будет первое большое выступление россиянина в Украине после летнего аншлага.

Видео дня

Так, 8 августа текущего года Баста выступил в самом дорогом клубе Одессы "Ибица", собрав там полный зал.

Организаторы среди причин, почему стоит пойти на Басту в Харькове, указали, что это будет "масштабная концертная программа, которую нельзя пропустить".

Кроме того, они обещают "добрую дружескую атмосферу". Событие на Concert.ua назвали мегапопулярным.

Перед предыдущим приездом рэпера в Украину в сети напомнили, что Басте запретили въезд в страну в 2017-м сроком на три года. Причина – визиты с концертами в оккупированный Россией Крым .

16 сентября Минкульт исключил Вакуленко из "черного списка". Тогда заявлялось, что это произошло по представлению Службы безопасности Украины.

Баста является автором песни о крымском мосте , где в припеве есть слова "Крымский мост соединил два берега России".

Василий Вакуленко успел сняться и в фильме "Кеды", где он сыграл роль российского военного, который служит в Крыму.

Баста (Василий Вакуленко) – 41-летний российский музыкант, теле- и радиоведущий, актер, сценарист, режиссер, продюсер. С 2007 года – совладелец лейбла "Gazgolder". С октября 2019-го – владелец футбольного клуба СКА.

25 июня 2021 года артист выступал в Киеве в StereoPlaza, даже несмотря на протесты активистов, собравшийся у входа концерт-холла.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинский шоумен Игорь Кондратюк инициировал петицию с требованием запретить гастроли в стране артистов из РФ. Речь идет о лицах, которые не высказывались в поддержку Украины.

Продюсер заявил, что его идею обязаны поддержать, а также сказал: "Власть, которая не слышит украинцев, получает Майдан".