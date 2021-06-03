В США продают дом-укрытие Жаклин Кеннеди за $10млн: как он выглядит изнутри. Фото
В столице США Вашингтоне на продажу выставили дом, где в 1963 году укрывалась жена президента Джона Кеннеди Жаклин. Первая леди переехала туда вместе с детьми после убийства супруга.
Так, нынешние владельцы попросили за резиденцию в районе Джорджтаун 10 миллионов долларов. Дом площадью около 855 квадратных метров находится на участке меньше акра. В нем расположены восемь спален, шесть ванных комнат, гостиные и столовая, пишет издание People (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).
По словам инсайдеров, на территории недвижимости также есть несколько террас, бассейн, сады и парковка на пять машин.
Отмечается, что особняк был построен в 1805 году. В свое время им владели губернатор штата Нью-Йорк Аверелл Гарриман и его супруга Памела. Постройка считается "выдающимся образцом архитектуры федерального периода".
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в сети показали, как выглядит роскошный пентхаус американской супермодели Беллы Хадид. Квартира расположена в шестиэтажном доме в районе Сохо на Манхэттене (Нью-Йорк, США).
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