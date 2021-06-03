В США продают дом-укрытие Жаклин Кеннеди за $10млн: как он выглядит изнутри. Фото

В столице США Вашингтоне на продажу выставили дом, где в 1963 году укрывалась жена президента Джона Кеннеди Жаклин. Первая леди переехала туда вместе с детьми после убийства супруга.

Так, нынешние владельцы попросили за резиденцию в районе Джорджтаун 10 миллионов долларов. Дом площадью около 855 квадратных метров находится на участке меньше акра. В нем расположены восемь спален, шесть ванных комнат, гостиные и столовая, пишет издание People (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

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По словам инсайдеров, на территории недвижимости также есть несколько террас, бассейн, сады и парковка на пять машин.

Отмечается, что особняк был построен в 1805 году. В свое время им владели губернатор штата Нью-Йорк Аверелл Гарриман и его супруга Памела. Постройка считается "выдающимся образцом архитектуры федерального периода".

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