В СМИ обнародовали электронное письмо Меган Маркл о ложных заявлениях Кейт Миддлтон
В репортаже издания Harper's Bazaar сообщили, что Меган Маркл якобы отправила электронное письмо о том, что она не доводила Кейт Миддлтон до слез из-за платьев для девочек-цветочниц.
В СМИ обсуждали скандал, что в день своей свадьбы Маркл заставила плакать Миддлтон из-за нарядов для малышек. Но в интервью Опре Уинфри герцогиня заявила, что все было наоборот: Кейт заставила ее плакать и в результате извинилась за это. Об этом пишет E! Online.
Королевский хроникер Омид Скоби поделился с Harper’s Bazaar предполагаемым письмом Маркл одному из своих королевских помощников, в котором сказано, что королевская семья не сделала ничего, чтобы утихомирить слухи об этой ситуации – несмотря на то, что они параллельно опровергали ложные заявления о других членах семьи.
Когда Кенсингтонский дворец попросил Меган и Гарри подписать заявление, в котором говорилось, что принц Уильям не запугивал пару до того, как они решили отказаться от своих обязанностей, герцогиня якобы ответила своему помощнику:
"Если мы просто опровергаем какие-то заявления сейчас, то, возможно, дворец наконец-то сможет дать правдивую версию того, что я не заставляла Кейт плакать", – говорится в источнике.
Отмечается, что Маркл также заявляла, что королевская семья "не позволяет ей опровергнуть эту историю".
"Я делала все, что мне говорили. Конечно, я так и сделала, потому что это тоже было через призму "И мы защитим тебя". Поэтому, даже когда в СМИ начали появляться вещи, которых я не видела, но мои друзья звонили мне и говорили: "Мег, это действительно плохо", я этого не видела, но говорила: "Не волнуйся. Меня защищают", – сказала жена принца Гарри в интервью.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл в интервью телеведущей Опре Уинфри намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.
Затем Маркл шокировали заявлением о том, что их маленький сын не станет принцем и не получит личную охрану, "поскольку не хотели, чтобы он становился принцем и планировали нарушить протокол".
В британской королевской семье заявили, что они обеспокоены расовым вопросом и переживают из-за трудностей, которые пришлось пережить супругам. Кроме того, в Букингемском дворце добавили, что Гарри, Меган и Арчи "всегда будут любимыми членами семьи".
отец Меган Маркл Томас также высказался по поводу интервью, которое его дочь вместе со своим супругом принцем Гарри дала американской телеведущей Опре Уинфри. Он вступился за королевскую семью, отрицая какие-либо проявления расизма.
Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз отказался комментировать скандальное интервью сына принца Гарри и его супруги Меган Маркл.