В СМИ обнародовали электронное письмо Меган Маркл о ложных заявлениях Кейт Миддлтон

В репортаже издания Harper's Bazaar сообщили, что Меган Маркл якобы отправила электронное письмо о том, что она не доводила Кейт Миддлтон до слез из-за платьев для девочек-цветочниц.

В СМИ обсуждали скандал, что в день своей свадьбы Маркл заставила плакать Миддлтон из-за нарядов для малышек. Но в интервью Опре Уинфри герцогиня заявила, что все было наоборот: Кейт заставила ее плакать и в результате извинилась за это. Об этом пишет E! Online.

Королевский хроникер Омид Скоби поделился с Harper’s Bazaar предполагаемым письмом Маркл одному из своих королевских помощников, в котором сказано, что королевская семья не сделала ничего, чтобы утихомирить слухи об этой ситуации – несмотря на то, что они параллельно опровергали ложные заявления о других членах семьи.

Когда Кенсингтонский дворец попросил Меган и Гарри подписать заявление, в котором говорилось, что принц Уильям не запугивал пару до того, как они решили отказаться от своих обязанностей, герцогиня якобы ответила своему помощнику:

"Если мы просто опровергаем какие-то заявления сейчас, то, возможно, дворец наконец-то сможет дать правдивую версию того, что я не заставляла Кейт плакать", – говорится в источнике.

Отмечается, что Маркл также заявляла, что королевская семья "не позволяет ей опровергнуть эту историю".

"Я делала все, что мне говорили. Конечно, я так и сделала, потому что это тоже было через призму "И мы защитим тебя". Поэтому, даже когда в СМИ начали появляться вещи, которых я не видела, но мои друзья звонили мне и говорили: "Мег, это действительно плохо", я этого не видела, но говорила: "Не волнуйся. Меня защищают", – сказала жена принца Гарри в интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл в интервью телеведущей Опре Уинфри намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.

Затем Маркл шокировали заявлением о том, что их маленький сын не станет принцем и не получит личную охрану, "поскольку не хотели, чтобы он становился принцем и планировали нарушить протокол".