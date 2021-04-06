В сети появились новые фото и видео украинок, которых арестовали в Дубае

В сети опубликовали свежие кадры молодых девушек, которые позировали обнаженными на балконе отеля в Дубае. За скандальной съемкой также наблюдали люди из соседних небоскребов и снимали видео.

Так, 20-летних украинок Яну и Диану можно узнать по татуировкам. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Запечатлены на кадрах и Екатерина Кащенко, которая работает визажистом, и Софья Ткачук.

Среди толпы арестованных моделей была и 20-летняя Татьяна Борисенко. Она родом из Киева, где тоже работала визажистом. Девушка в личном блоге в социальных сетях активно делилась снимками и stories из Дубая.

Марианне Федчук из Ужгорода чуть больше 20 лет. Украинка также показывала свою жизнь в Эмиратах, регулярно публикуя свежие фотографии.

Видео с обнаженными девушками на балконе появилось в сети в субботу, 3 апреля, поздно вечером. Для правительства ОАЭ такое поведение стало настоящим шоком. Натурщиц уже арестовали, теперь им грозит крупный штраф и заключение до шести месяцев.

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