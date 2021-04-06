Украинка открестилась от голой фотосессии в Дубае: я уже три дня дома

Марианна Федчук, которую ранее обвинили в том, что она присутствовала на голой фотосессии моделей в Дубае, заявила, что ее там не было и она уже как три дня находится дома.

Девушка очень возмутилась тем, что СМИ "решили собрать по локации фото тех, кто был на тот момент в ОАЭ". Об этом Федчук написала на своей странице в Instagram-stories.

Марианна отметила, что она "незаконно границу не пересекала, чтобы ей приписывать этот инцидент". Кроме того, девушка родом не из Ужгорода.

"А кто давно на меня подписан и следит за моими формами, найдите меня на фото. Правильно, потому что меня там нет! Поэтому советую внимательней следить за моей страницей, чтоб хотя бы уметь голую меня отличить от других", – написала Федчук.

Отметим, что зарубежное издание Daily Mail до сих пор не удалило фото девушки из списка арестованных моделей.

Напомним, модели нарушили законы ОАЭ о публичной порядочности. Им грозит до шести месяцев заключения и штраф в размере пять тысяч дирхамов (около 37 850 тысяч гривен).

Также стало известно, что инцидент с арестом молодых девушек может нанести ущерб отношениям между ОАЭ и Израилем, которые были официально закреплены 15 сентября 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подруга одной из арестованных девушек в Дубае – Анастасии – заявила, что модели поехали группой на уикенд и вместе с ними были только фотограф и организатор вечеринки.