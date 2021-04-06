У мережі з'явилися нові фото і відео українок, яких заарештували в Дубаї
У мережі опублікували особисті фото із Instagram молодих дівчат, які позували оголеними на балконі готелю в Дубаї.
Так, 20-річних українок Яну і Діану можна впізнати за татуюваннями. Про це пише видання Daily Mail, яке і знайшло акаунти (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки). Відображені на кадрах і Катерина Кащенко, яка працює візажистом, і Софія Ткачук.
Серед натовпу заарештованих моделей була і 20-річна Тетяна Борисенко. Вона родом з Києва, де теж працювала візажистом. Дівчина в особистому блозі в соціальних мережах активно ділилася знімками і stories з Дубая.
Маріанні Федчук з Ужгорода трохи більше 20 років. Українка також показувала своє життя в Еміратах, регулярно публікуючи свіжі фотографії.
Відео з оголеними дівчатами на балконі з'явилося в мережі в суботу, 3 квітня, пізно ввечері. Для уряду ОАЕ така поведінка стала справжнім шоком. Натурниць вже заарештували, тепер їм загрожує великий штраф і ув'язнення до шести місяців.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Однією із заарештованих в Дубаї дівчат за відверту зйомку на балконі готелю виявилася українка Яна. Її брат заявив, що сім'я була не в курсі, чим насправді вона займається.
Також інцидент з арештом молодих дівчат може завдати шкоди відносинам між ОАЕ та Ізраїлем, які були офіційно закріплені 15 вересня 2020 року.
У Дубаї за звинуваченням в розпусних діях і поширенні порнографії затримано не тільки 40 дівчат, а й IT-підприємця Олексія Концова родом з Іваново (Росія).