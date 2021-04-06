У мережі з'явилися нові фото і відео українок, яких заарештували в Дубаї

У мережі опублікували особисті фото із Instagram молодих дівчат, які позували оголеними на балконі готелю в Дубаї.

Так, 20-річних українок Яну і Діану можна впізнати за татуюваннями. Про це пише видання Daily Mail, яке і знайшло акаунти (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки). Відображені на кадрах і Катерина Кащенко, яка працює візажистом, і Софія Ткачук.

Серед натовпу заарештованих моделей була і 20-річна Тетяна Борисенко. Вона родом з Києва, де теж працювала візажистом. Дівчина в особистому блозі в соціальних мережах активно ділилася знімками і stories з Дубая.

Маріанні Федчук з Ужгорода трохи більше 20 років. Українка також показувала своє життя в Еміратах, регулярно публікуючи свіжі фотографії.

Відео з оголеними дівчатами на балконі з'явилося в мережі в суботу, 3 квітня, пізно ввечері. Для уряду ОАЕ така поведінка стала справжнім шоком. Натурниць вже заарештували, тепер їм загрожує великий штраф і ув'язнення до шести місяців.

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