В сети появилась пародийная озвучка шоу "Холостячка" на украинском языке. Видео

В сети набирает популярности видео пародийной озвучки шоу "Холостячка", в котором показали, как главная героиня Ксения Мишина выбирала среди мужчин того, с кем она хочет строить отношения.

Так, в новой версии реалити участники заговорили не просто на украинском языке, а на львовском диалекте. Автором озвучки стал Виктор Самохвалов, который опубликовал видео на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, что ролик начинается с церемонии роз, когда Ксения Мишина выгоняет Илью Рыбальченко. Затем блогер забавно обыграл свидание героини с Евгением Ковтуненко и беседы с Андреем Шатырко и Андреем Рыбаком. Дальше идут финальные свидания и окончательный выбор актрисы. К слову, диалоги на видео представлены вовсе не те, что в реальном шоу.

Пользователи сети по достоинству оценили юмор автора. Они засыпали мужчину позитивными комментариями.

"Хороший юморист. Меня нелегко рассмешить, но вы смогли", "Переозвучка – бомба", "Я уже давно так не смеялась. Вы – гений", "Не смотрела шоу, но из этого видео можно уловить суть. Супер", "Это лучше оригинала", "Несите Оскара. Это шикарно", – написали люди.

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