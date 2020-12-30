У мережі з'явилася пародійна озвучка шоу "Холостячка" українською мовою. Відео
У мережі набирає популярності відео пародійної озвучки шоу "Холостячка", в якому показали, як головна героїня Ксенія Мішина обирала серед чоловіків того, з ким вона хоче будувати стосунки.
Так, у новій версії реаліті учасники заговорили не просто українською мовою, а львівським діалектом. Автором озвучення став Віктор Самохвалов, який опублікував відео на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
Зазначимо, що ролик починається з церемонії троянд, коли Ксенія Мішина виганяє Іллю Рибальченка. Потім блогер кумедно обіграв побачення героїні з Євгеном Ковтуненком та бесіди з Андрієм Шатирком та Андрієм Рибаком. Далі йдуть фінальні побачення й остаточний вибір актриси. До речі, діалоги на відео подані зовсім не ті, що в реальному шоу.
Користувачі мережі гідно оцінили гумор автора. Вони засипали чоловіка позитивними коментарями.
"Хороший гуморист. Мене нелегко розсмішити, але ви змогли", "Переозвучка – бомба", "Я вже давно так не сміялася. Ви – геній", "Не дивилася шоу, але з цього відео можна вловити суть. Супер", "Це краще за оригінал", "Несіть Оскара. Це шикарно", – написали люди.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше стало відомо, що Ксенія Мішина на шоу "Холостячка" вибрала Олександра Еллерта.
Потім чоловік уперше після фіналу прокоментував перемогу.
Також він у жартівливій формі відповів усім тим, хто висловився про нібито невдалий вибір Мішиної.
"Холостячка" підтримала свого обранця і відповіла його хейтерам.