У мережі з'явилася пародійна озвучка шоу "Холостячка" українською мовою. Відео

У мережі набирає популярності відео пародійної озвучки шоу "Холостячка", в якому показали, як головна героїня Ксенія Мішина обирала серед чоловіків того, з ким вона хоче будувати стосунки.

Так, у новій версії реаліті учасники заговорили не просто українською мовою, а львівським діалектом. Автором озвучення став Віктор Самохвалов, який опублікував відео на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що ролик починається з церемонії троянд, коли Ксенія Мішина виганяє Іллю Рибальченка. Потім блогер кумедно обіграв побачення героїні з Євгеном Ковтуненком та бесіди з Андрієм Шатирком та Андрієм Рибаком. Далі йдуть фінальні побачення й остаточний вибір актриси. До речі, діалоги на відео подані зовсім не ті, що в реальному шоу.

Користувачі мережі гідно оцінили гумор автора. Вони засипали чоловіка позитивними коментарями.

"Хороший гуморист. Мене нелегко розсмішити, але ви змогли", "Переозвучка – бомба", "Я вже давно так не сміялася. Ви – геній", "Не дивилася шоу, але з цього відео можна вловити суть. Супер", "Це краще за оригінал", "Несіть Оскара. Це шикарно", – написали люди.

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