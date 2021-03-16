В сети показали трогательное фото Елизаветы II c матерью

В сети показали архивное фото, на котором Елизавета II запечатлена в молодости в обнимку со своей матерью, на тот момент королевой – Елизаветой Боуз-Лайон.

Соответствующий черно-белый снимок был опубликован на официальном Instagram-аккаунте Букингемского дворца. В публикации отмечается, что кадр посвящен Дню матери, который в Великобритании отмечается 14 марта.

"Всем мамам во всем мире мы желаем вам особенного Дня матери", – говорится в публикации.

Напомним, что Елизавета Боуз-Лайон умерла 30 марта 2002 года во сне в Роял-Лодж в возрасте 101 года. В течение последних четырех месяцев жизни королева Елизавета страдала от простуды. На момент своей смерти она была самым долгоживущим членом британской королевской семьи в истории.

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