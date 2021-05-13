В сети показали, какой была Даша Астафьева почти 10 лет назад. Фото

В сети показали архивное фото известной украинской артистки Даши Астафьевой в 2012 году. У 26-летней звезды в то время была короткая стрижка.

Соответствующий кадр опубликовали на странице "Зірковий шлях" в Instagram. Тогда еще солистка группы NikitA сфотографировалась прямо в салоне – на ее плечах и шее видны остриженные темные волосы (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Рядом с кадром Даша в такой же позе представлена на фотографии, которую сделали в настоящее время. На ней певица запечатлена с роскошным макияжем, в черном платье с декольте и больших серьгах-кольцах. Ее волосы уложены назад.

Как видим, Астафьева отказалась от портупей и своего маскулинного стиля в пользу женственности и сексуальности.

В комментариях под публикацией поклонники отметили, что украинская знаменитость с каждым годом только становится лучше, а также то, что она похожа на актрису Монику Беллуччи.

Дарья Астафьева – украинская модель, певица, актриса и телеведущая. В прошлом – солистка группы NikitA.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Астафьева снялась в одном кружевном белье. Также мы писали, что артистка предстала в образе Фриды Кало на ярком снимке.