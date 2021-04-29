Астафьева снялась в образе Фриды Кало. Фото

Украинская певица Даша Астафьева показала бекстейдж с новой фотосессии, в которой повторила образ знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало.

Знаменитость появилась в ярких нарядах. Соответствующие кадры опубликованы на странице в Instagram Астафьевой (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, сначала певица позировала на камеру в платье насыщенного красного цвета и зеленых колготках, затем в мини-юбке и полупрозрачной блузке, а также в белом длинном наряде с корсетом, и при этом на голове у нее виднелся венок из роз.

"Бекстейджи. Мое любимое. Порой, они интереснее самой съемки... Неуловимые, смешные и нелепые моменты подтверждают гениальность отдельных кадров! Я, конечно, не очень люблю показывать процесс создания, но иногда хочется напомнить, что мы с вами, товарищи-бабоньки, одной крови!" – подписала снимки звезда.

Пользователи сети оценили новые кадры и оставили множество комментариев под публикацией Астафьевой.

"Вы нереальная", "Супер! Уже интересно посмотреть, что получится в итоге", "Это шикарно", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Даша Астафьева стала известной, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy (55th Anniversary Playmate).

Также она принимала участие в украинской "Фабрике звезд", была ведущей телеканала М1.

Кроме этого, звезда появилась на обложке украинского издания журнала Playboy и привлекла внимание Хью Хефнера – основателя и шеф-редактора журнала Playboy в 2008 году.

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