В сети показали, как выглядит дом самого богатого человека в мире изнутри. Фото

Юля Ухина Люди 15:04, 12.04.2021 Обновлено: 15:05, 12.04.2021

Богатейший человек мира, глава компании Amazon Джефф Безос живет в трехэтажном пентхаусе в центре Нью-Йорка. Так, в небоскребе на Пятой авеню у него объединены 4 квартиры общей стоимостью $960 млн и площадью 1600 квадратных метров.

Об этом сообщает издание Jetsetter. По словам инсайдеров, в элитном доме есть 7 спален и 7 ванных комнат, 3 гардеробные, а также обсерватория и просторный кабинет с залом заседаний (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Элитный пентхаус Джеффа Безоса
jetsetter.ua
Одна из комнат в пентхаусе Джеффа Безоса
jetsetter.ua
Кухня Джеффа Безоса
jetsetter.ua
Элитные ппартаменты Джеффа Безоса
jetsetter.ua
Коридор в пентхаусе Джеффа Безоса
jetsetter.ua
Обеденная зона в пентхаусе Джеффа Безоса
jetsetter.ua
Ванная комната в пентхаусе Джеффа Безоса
jetsetter.ua
Рабочая зона в пентхаусе Джеффа Безоса
jetsetter.ua
Ванная комната в пентхаусе Джеффа Безоса
jetsetter.ua
Апартаменты Джеффа Безоса
jetsetter.ua
Элитные апартаменты Джеффа Безоса
jetsetter.ua
Бильярдный стол в пентхаусе Джеффа Безоса
jetsetter.ua
Элитные апартаменты Джеффа Безоса
jetsetter.ua

Также 3-этажная недвижимость имеет собственный лифт и две гигантские террасы с лобби зонами. С пентхауса Безоса открывается красивый вид на Мэдисон-сквер и весь Манхэттен.

Элитный пентхаус Джеффа Безоса с огромной терассой
jetsetter.ua
Трехэтажный пентхаус Джеффа Безоса имеет огромные террасы с лобби зонами
jetsetter.ua
Трехэтажный пентхаус Джеффа Безоса имеет огромные террасы с лобби зонами
jetsetter.ua
Элитный пентхаус Джеффа Безоса
jetsetter.ua

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