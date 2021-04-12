У мережі показали, як виглядає будинок найбагатшої людини у світі зсередини. Фото

Найбагатша людина світу, глава компанії Amazon Джефф Безос живе в триповерховому пентхаусі в центрі Нью-Йорка. Так, у хмарочосі на П'ятій авеню у нього об'єднані 4 квартири загальною вартістю $ 960 млн і площею 1600 квадратних метрів.

Про це повідомляє видання Jetsetter. За словами інсайдерів, в елітному домі є 7 спалень і 7 ванних кімнат, 3 гардеробні, а також обсерваторія і просторий кабінет з залом засідань (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Елітний пентхаус Джеффа Безоса jetsetter.ua

Одна з кімнат в пентхаусі Джеффа Безоса jetsetter.ua

Кухня Джеффа Безоса jetsetter.ua

Елітні ппартаменти Джеффа Безоса jetsetter.ua

Коридор в пентхаусі Джеффа Безоса jetsetter.ua

Обідня зона в пентхаусі Джеффа Безоса jetsetter.ua

Ванна кімната в пентхаусі Джеффа Безоса jetsetter.ua

Робоча зона в пентхаусі Джеффа Безоса jetsetter.ua

Ванна кімната в пентхаусі Джеффа Безоса jetsetter.ua

Апартаменти Джеффа Безоса jetsetter.ua

Елітні апартаменти Джеффа Безоса jetsetter.ua

Більярдний стіл в пентхаусі Джеффа Безоса jetsetter.ua

Елітні апартаменти Джеффа Безоса jetsetter.ua

Також 3-поверхова нерухомість має власний ліфт і дві гігантські тераси з лобі зонами. З пентхауса Безоса відкривається гарний вигляд на Медісон-сквер і весь Манхеттен.

Елітний пентхаус Джеффа Безоса з величезною терасою jetsetter.ua

Триповерховий пентхаус Джеффа Безоса має величезні тераси з лобі зонами jetsetter.ua

Триповерховий пентхаус Джеффа Безоса має величезні тераси з лобі зонами jetsetter.ua

Елітний пентхаус Джеффа Безоса jetsetter.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL: