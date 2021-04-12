У мережі показали, як виглядає будинок найбагатшої людини у світі зсередини. Фото
Найбагатша людина світу, глава компанії Amazon Джефф Безос живе в триповерховому пентхаусі в центрі Нью-Йорка. Так, у хмарочосі на П'ятій авеню у нього об'єднані 4 квартири загальною вартістю $ 960 млн і площею 1600 квадратних метрів.
Про це повідомляє видання Jetsetter. За словами інсайдерів, в елітному домі є 7 спалень і 7 ванних кімнат, 3 гардеробні, а також обсерваторія і просторий кабінет з залом засідань (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Також 3-поверхова нерухомість має власний ліфт і дві гігантські тераси з лобі зонами. З пентхауса Безоса відкривається гарний вигляд на Медісон-сквер і весь Манхеттен.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше в мережі показали, який вигляд має розкішний пентхаус американської супермоделі Белли Хадід. Квартира розташована в шестиповерховому будинку в районі Сохо на Мангеттені (Нью-Йорк, США).
Також стало відомо, який вигляд має елітний маєток голлівудського актора Сильвестра Сталлоне в Лос-Анджелесі. Зірка виставив житло на продаж за 110 млн доларів.
Голлівудський актор, режисер і продюсер Том Круз продає своє розкішне ранчо за 39,5 млн доларів. Так, воно розташоване в Теллурайді, штат Колорадо (США).