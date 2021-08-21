В сети показали, как выглядела Тина Кароль в 14 лет: опубликовано редкое фото

В сети опубликовали редкое фото популярной украинской певицы Тины Кароль в 14 лет. Тогда она участвовала в фестивале "Черноморские игры" и только начинала свою карьеру.

Снимок появился в Instagram _fantina, официального фан-клуба знаменитости. На нем певица среди других участников сидит на стуле в черном мини-платье и с собранными в пучок волосами.

Поклонники вспомнили интервью певицы изданию "КП в Украине", где она рассказала о начале своего творческого пути. Кароль отмечала, что он начался именно с этого фестиваля. Тогда, в 1999 году, певица заняла третье место и очень огорчилась.

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"В тот момент, когда я рыдала за кулисами, мама строго мне сказала: "Нечего плакать, определяйся: или ты серьезно дальше занимаешься музыкой, или все бросаешь". Я все взвесила – и на следующий год отправилась поступать в Киевское музучилище…" – вспоминала певица.

Напомним, ранее Тина Кароль показала, как отдыхает со своим 12-летним сыном Вениамином. Они совершили путешествие по Исландии. На всех фото и видео певица предстала перед поклонниками без макияжа, с растрепанными волосами и улыбкой. Фолловеры отметили, что она выглядит счастливой.

Также Кароль трогательно почтила память о своем покойном муже в его день рождения. 14 августа Евгению Огиру исполнился бы 41 год. Певица продемонстрировала архивный кадр с фотосессии, где она позировала с супругом. На фото знаменитость предстала с короткими кудрявыми волосами возле Огира, опираясь ему на плечо.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тина Кароль вышла на публику в белоснежном концертном наряде от дизайнера David Koma. Стоимость костюма составляет более 100 тысяч гривен. Пользователям сети очень понравился лук певицы.