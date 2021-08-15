Кароль почтила память покойного мужа в день его рождения: 'все, как ты хотел'. Фото

Украинская певица Тина Кароль, которая не так давно показала редкие фото со свадьбы с покойным мужем, трогательно почтила память о нем в его день рождения. 14 августа Евгению Огиру исполнился бы 41 год.

В Instagram-stories Кароль продемонстрировала архивный кадр с фотосессии, где она позирует со своим супругом Евгением Огиром (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На фото знаменитость предстала с короткими кудрявыми волосами возле своего мужа, опираясь ему на плечо.

"Я молодец, я знаю... Все, как ты хотел. С днем рождения, вечность", – подписала фото певица.

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К слову, Кароль и Огир поженились 15 января 2008 года на Мальдивах. Однако главным для супругов было венчание, которое прошло 15 июня 2008 года в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры. 18 ноября 2008 года у пары родился сын Вениамин. Позже у Евгения диагностировали рак желудка, а 28 апреля 2013 года муж Кароль умер.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер шоу "Голос країни" (2013, 2015-2021). Лучшая исполнительница Украины 2014, 2015, 2018 года по версии YUNA.

Лучшая исполнительница Украины 2015 и 2017 года по версии M1 Music Awards, представительница Украины на "Евровидении 2006".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Кароль вместе с сыном Вениамином провели уикэнд в Исландии. Знаменитость показывала кадры, как позировала с сыном возле водопадов и кидала топоры.