Тина Кароль появилась на публике в белоснежном костюме за 100 тыс. грн. Фото

Украинская певица Тина Кароль вышла на публику в концертном наряде со стразами от британского дизайнера David Koma. Стоимость костюма составляет более 100 тысяч гривен.

Соответствующие фото опубликованы на фан-аккаунте в Instagram артистки (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Знаменитость вышла в свет в костюме, состоящем из рубашки с кристаллами и широких брюк.

Свой аутфит звезда дополнила белыми туфлями-лодочками на высоком каблуке. Также Кароль выбрала аксессуары от Nomis, сделала легкий макияж с акцентом на губы и собрала волосы в высокий пучок.

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Пользователям сети очень понравился лук певицы. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Красавица наша", "Бесподобна", "Яркая звездочка", "Какой же образ у Тины шикарный", "Тина, ты супер, молодец", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер шоу "Голос країни" (2013, 2015-2021). Лучшая исполнительница Украины 2014, 2015, 2018 года по версии YUNA.

Лучшая исполнительница Украины 2015 и 2017 года по версии M1 Music Awards, представительница Украины на "Евровидении 2006".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Тина Кароль продемонстрировала смелый и сексуальный образ на камеру. Звезда предстала перед поклонниками в пикантном наряде, который подчеркнул ее тонкую талию и пышную грудь.