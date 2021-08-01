Бросала топоры и позировала у водопада: Кароль показала кадры с отдыха с сыном в Исландии

Популярная украинская певица Тина Кароль показала кадры, как отдыхает со своим 12-летним сыном Вениамином. Артистка отправилась в путешествие по Исландии.

Кадры из отдыха за границей Кароль опубликовала в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Так, на одном из видео видно, как знаменитость осваивает новый навык и бросает топоры в мишень. На других артистка вместе с сыном любуется живописными водопадами и гейзерами Исландии.

На всех фото и видео Кароль предстает перед поклонниками без макияжа, с растрепанными волосами и улыбкой. Судя по кадрам певицы поклонники отметили, что сейчас она выглядит счастливой.

Видео дня

К слову, Кароль не так часто проводит время с 12-летним Вениамином, поскольку мальчик живет и учится в Великобритании. В прошлый раз знаменитость с сыном отправились исследовать Африку.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер шоу "Голос країни" (2013, 2015-2021). Лучшая исполнительница Украины 2014, 2015, 2018 года по версии YUNA.

Лучшая исполнительница Украины 2015 и 2017 года по версии M1 Music Awards, представительница Украины на "Евровидении 2006".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский продюсер Олег Боднарчук высказался о сотрудничестве с Тиной Кароль. Он признался, что для него было достаточно сложным испытанием работать с артисткой. Также мужчина раскритиковал выступление исполнительницы на Atlas Weekend, на что знаменитость назвала его "уродом".