В сети показали, как Владимир Дантес изменился за 10 лет. Фото
В сети показали, как украинский певец Владимир Дантес выглядел 10 лет назад. Фанаты отметили, что артист практически не изменился за это время.
Соответствующий фотоколлаж появился на официальном Instagram-аккаунте шоу "Зірковий шлях". На архивном кадре Дантес позировал с длинными волосами и со слегка отпущенной бородой. Он был одет в черные штаны, коричневую футболку и бежевый кардиган (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
На втором снимке, который был сделан недавно, можно заметить, что Владимир за несколько лет не изменил свой имидж. Однако он возмужал и на его теле появились татуировки. Певец появился перед камерой в черных брюках и молочной рубашке с цветочным принтом.
"А что изменилось?", "Сейчас выглядит только круче", "Повзрослел", "Ничего не изменилось, но он красавец", "Его что, в холодильнике хранили?", – написали люди.
Коротко о знаменитости:
Владимир Дантес – украинский певец, телеведущий, радиоведущий, экс-участник группы "ДиО.фильмы". В 2015 года вступил в брак с исполнительницей Надей Дорофеевой.
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