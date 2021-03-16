София Ротару 50 лет назад и сейчас: в сети опубликовали фото
В сети показали, как украинская певица София Ротару изменилась почти за 50 лет. Поклонники артистки пришли в восторг от ее молодого внешнего вида.
Соответствующее фото разместили на странице в Instagram "Зірковий шлях". Так, на первом снимке, датированном 1973 годом, Ротару позировала в сине-желтом свитере и кожаной куртке.
На втором кадре, который был сделан недавно, 73-летняя певица запечатлена в черном платье-вышиванке с красным и белым рисунком на ткани.
"София Ротару в 1973 году и сейчас. Фанаты 73-летней певицы часто говорят, что она "изобрела" эликсир молодости. Мол, смотришь на ее фото, разница между которыми почти 50 лет, и не веришь", – говорится в публикации.
Отметим, что в сети пришли в восторг от фото Ротару. Пользователи засыпали артистку множеством комплиментов.
"Прекрасна во все времена", "Продала душу дьяволу. Второе фото – огонь", "Она реально пьет эликсир молодости. Как можно так превосходно выглядеть в 70 с гаком лет?" – написали люди.
Напомним, София Ротару – это советская и украинская эстрадная певица. Лауреат премии Ленинского комсомола. Народная артистка СССР. В настоящее время она активно работает, выпускает песни, выступает на сборных концертах и частных мероприятиях.
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