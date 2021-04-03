У мережі показали, як Володимир Дантес змінився за 10 років. Фото

У мережі показали, який вигляд мав український співак Володимир Дантес 10 років тому. Фанати зазначили, що артист практично не змінився за цей час.

Відповідний фотоколаж з'явився на офіційному Instagram-акаунті шоу "Зірковий шлях". На архівному кадрі Дантес позував із довгим волоссям і зі злегка відпущеною бородою. Він був одягнений у чорні штани, коричневу футболку й бежевий кардиган (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На другому знімку, який був зроблений недавно, можна помітити, що Володимир за кілька років не змінив свій імідж. Однак він змужнів і на його тілі з'явилися татуювання. Співак з'явився перед камерою в чорних штанах і молочній сорочці з квітковим принтом.

Володимир Дантес 10 років тому і зараз Instagram zirkovyi_shlyah

"А що змінилося?", "Зараз має тільки крутіший вигляд", "Подорослішав", "Нічого не змінилося, але він красень", "Його що, в холодильнику зберігали?" – написали люди.

Шанувальники засипали зірку компліментами

Шанувальники засипали зірку компліментами

Шанувальники засипали зірку компліментами

Шанувальники засипали зірку компліментами

Шанувальники засипали зірку компліментами

Коротко про знаменитість:

Володимир Дантес – український співак, телеведучий, радіоведучий, ексучасник гурт "ДіО.фільми". У 2015 році вступив у шлюб із виконавицею Надею Дорофєєвою.

Як повідомляв OBOZREVATEL: