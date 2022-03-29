В России заблокировали сайт со всеми сериями "Масяни", который показал войну в Украине и харакири Путина

В России запретили сайт "Mult.ru", где опубликованы все серии мультфильма "Масяня". Роскомнадзор запретил ресурс из-за 160-го эпизода, посвященного войне в Украине.

О блокировке сообщил создатель мультфильма Олег Куваев на своей странице в Facebook. Создатели "Масяни" сменили домен на Multru.com, который будет доступен по всему миру.

"Доступ к ресурсу Mult.ru в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете, ограничен на основании запроса Генпрокурора РФ. Если кратко, то Mult.ru теперь запрещен в России. Хотя я и зрители пользуемся сайтом очень редко, все смотрим преимущественно на Youtube, но на всякий случай сделали зеркало на Multru.com, – написал Куваев в Facebook.

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В последнем эпизоде мультфильма рассказывалось, что Масяня и Хрюндель скрывают от украинца Кудлатого последние новости, чтобы не травмировать его психику. В конце серии Масяня подарила Путину японский меч, чтобы он принял единственное хорошее решение в своей жизни. В конце серии лидер страны-агрессора сделал харакири.

Роскомнадзор заявил, что в 160 серии содержится "недостоверная общественно значимая информация о ходе специальной военной операции", в том числе данные "о многочисленных жертвах среди гражданского населения Украины и разрушении городов в связи с действиями ВС".

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