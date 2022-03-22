В новом выпуске 'Масяни' рассказали кровавую правду о войне в Украине. В конце 'Путин' делает харакири

Известный российский мультипликатор Олег Куваев выпустил новый эпизод мультфильма "Масяня", который посвятил войне в Украине. Новый 160-й выпуск называется "Вакидзаси", по состоянию на 13:00 22 марта эту серию просмотрели более 227 тысяч человек.

Соответствующее видео опубликовано на официальном канале мультфильма на YouTube. В серии показаны настоящие военные действия, с разрушениями украинских городов и сел, кровавыми последствиями бомбардировок и артобстрелов, убийствами мирных жителей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Смутные и мрачные времена настали. Юмор уходит в подполье. Я в курсе, что в коменты набегут рашисты и я не успею их вычищать – так что вы там поосторожнее... Таково мое понимание происходящего", – написал Куваев в анонсе.

Видео дня

В сюжете Хрюндель и Масяня пытаются скрыть от своего друга Лохматого информацию о происходящем. Они опасаются, что тот не сможет выдержать новости, поскольку родственники Лохматого из Украины.

Хрюндель и Масяня осуждают действия Путина и критикуют аполитичных россиян. Вскоре Масяня отправляется в Москву в бункер к Путину. Тем временем Лохматому рассказывают правду, и он смотрит новости. В этот момент на экране появляются кадры из разрушенных украинских городов. В дом к Хрюнделю врываются силовики, когда он провожает детей в школу.

Масяня, проходя по улицам Москвы, встречает билборды, на которых написана российская пропаганда. Главная героиня мультсериала заходит в бункер к Путину, неся подарок. Она заходит к нему в кабинет и спрашивает, зачем он начал войну, на что президент РФ ответил: "Потому что там нацисты".

"Так, чувак эту лапшу оставь для своих зомби. Нацист в этой ситуации только один – ты, с*ка", – сказала Масяня.

После Масяня подарила Путину японский меч, чтобы он принял "единственное хорошее решение в своей жизни". В конце серии лидер страны-агрессора сделал харакири.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что создатели американского сериала "Симпсоны" поддержали Украину после вторжения российских войск на украинскую территорию. Они изобразили главных персонажей, держащими сине-желтый флаг в руках.

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