В России 'ликвидировали' Меладзе и случайно выдали его позицию: что известно о местонахождении композитора

Российские пропагандисты накануне заявили, что "ликвидировали" грузинского композитора и мужа певицы Веры Брежневой Константина Меладзе. В частности, "ликвидированным" оказался его ВНЖ (вид на жительство – ред).

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Теперь, по словам россиян, артист не сможет вернуться и зарабатывать в РФ, но, как следует из их же слов, он и не думал этого делать с тех пор, как оккупанты пошли на Украину полномасштабной войной. "Эксклюзивом" поделилась российская ведущая Анастасия Ивлеева (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По ее данным, композитор никогда не получал российское гражданство и уехал из РФ еще в начале полномасштабного вторжения. С тех пор в страну-террористку артист не приезжал.

"Константин Меладзе, перебравшийся в Европу, потерял ВНЖ в России. У композитора украинское гражданство и на российское он его никогда не менял. Последние полтора года Меладзе-старший живет в Италии", – говорится в посте.

Ивлеева добавила, что муж Веры Брежневой живет на собственной просторной вилле у подножия Альпийских гор. "Теперь вернуться в Россию артист не сможет даже при желании", – резюмировала россиянка.

Кстати, недавно обиженные на позицию супругов пропагандисты распустили слухи, будто украинка "обобрала" мужа, а он "нашел утешение на дне стакана". Конечно, никаких фактов своего вброса они не предоставили, а Брежнева упорно продолжила помогать Украине, несмотря на хейт.

Как писал OBOZREVATEL, супруги оборвали связь с Россией уже давно. Последовательно в пропагандистских СМИ начала появляться информация, что влюбленные продают дом под Москвой и русскоязычные треки.

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