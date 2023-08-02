Вера Брежнева засветилась в Мукачево и рассказала, как именно ее фанаты помогают отстраивать Украину

Украинская певица Вера Брежнева, которая недавно впервые с 2022 года вернулась в Украину, посетила детский дом в Мукачево. Вместе с подругой-волонтеркой, ее родными и фанатами певицы удалось построить корпус дома-интерната для детей.

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На благотворительную инициативу исполнительница пожертвовала миллион гривен, а еще два миллиона помогли собрать благотворители. О поездке в Мукачево звезда рассказала в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В интернат Брежнева приехала в сопровождении своей подруги и волонтерки Екатерины Тереховой.

"Однажды Катя поняла, что нужно построить жилье, где может быть не только качественное помещение для медпункта Мукачевского интерната, но и несколько комнат для 22-х девушек из Дружковского интерната, которые приехали еще в прошлом году и все это время жили в спортзале интерната. Она обратилась к своим друзьям, и мы вместе помогли ей это сделать", – рассказала исполнительница.

Вместе они также отремонтировали старую школу и сделали шелтер для 55 человек. "Вместе – это Катя, ее мама, ее друзья. Люди, которые ей доверяют, и люди, которые посещают мои концерты. Приходя, вы делаете свой вклад во многие добрые дела. И я так благодарна вам за доверие", – добавила Брежнева. Напомним, ранее исполнительница заявила, что все деньги с концертов отдает украинцам.

Знаменитости совершили экскурсию и показали, какая работа была выполнена в новом корпусе детского дома.

Как писал OBOZREVATEL, в конце июля Вера Брежнева показала, как ее встречали на вокзале в Киеве. Артистка впервые от начала полномасштабной войны вернулась домой.

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