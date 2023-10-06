'Вы же говорите на одном языке с русскими!' Актер Сергей Калантай рассказал об отношении немцев к беженцам из Украины

Известный украинский актер Сергей Калантай, долгое время проживавший в Германии, считает, что то, что многие украинцы сейчас разговаривают за рубежом на русском, вводят в заблуждение иностранцев и очень вредит имиджу страны. Мол, поэтому немцы не понимают, в чем причина войны между нами и русскими: говорим же на одном языке.

Об этом актер рассказал в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL. Артист, который в 90-х мигрировал с семьей в Германию, говорит, что сейчас отношение немцев к украинцам – другое, чем было в прошлые времена.

Германия в свое время стала домом для актера Калантая. Когда-то артист эмигрировал туда с женой, но, когда его активно начали приглашать сниматься в Украине, вернулся в Киев. Сейчас часто бывает за границей по работе и семейным делам – там живут его дети и внуки.

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По словам Калантая, ему сложно судить, как на самом деле немцы относятся к украинцам, которые нашли временное убежище в их стране. "Немцы – как, наверное, и каждая другая нация, в первую очередь, думают о себе, – говорит актер. – Для многих из них, как ни странно для нас это звучит, подорожание бензина иногда важнее войны в Украине. Однако они осознают , что если это рашистское нашествие не сдержать, оно не остановится в Украине, странах Балтии или Польше – они будут идти дальше".

Сергей Калантай приехал в Германию, когда ему было 26 лет: "Жил там много лет, однако все равно не адаптировался – видите, я здесь. Отношение ныне к мигрантам, надо сказать иначе, чем когда мы приехали туда. Сейчас – очень правильное отношение. Проблема в другом: подавляющее большинство тех, кто выехал за границу – это украинцы из восточных областей, потому что там было горячее. Конечно, все уже поняли, кто враг и из-за кого у нас такие беды. Но до сих пор в Польше или той же Германии мне странно слышать, что украинцы учат немецкий и польский, а между собой говорят по-русски. Немцы говорят: "Мы не понимаем, в чем конфликт, вы же говорите на одном языке".

Калантай говорит, что каждый украинец должен сейчас меняться: "Конечно, мы все знаем, в каком обществе жили – как поощрялось, даже на уровне государства, общение на русском языке. Но мы же взрослые люди – должны меняться. К примеру, фильм "Солдатик", в которому я сейчас снимаюсь, режиссирует родившийся и выросший в Крыму Даниил Дедков. Он сознательно с семьей после начала большой войны решил для себя, что не имеет никакого права, продвигая украинскую культуру, быть русскоязычным. Общается исключительно на украинском".

Полное интервью Сергея Калантая для OBOZREVATEL читайте в воскресенье, 8 октября.

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