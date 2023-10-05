Сломал жене ногу, чтобы уехать опекуном ребенка: на шоу СТБ 'Супермама' выдали абсурдную историю о бегстве от войны в Украине

На шоу "Супермама" на телеканале СТБ одна из участниц по имени Виктория поделилась "лайфхаком", как ее муж призывного возраста уехал за границу. Чтобы сбежать из Украины, отец одного ребенка якобы сломал жене ногу и выдал себя за единственного трудоспособного опекуна.

Таким образом семья в полном составе выехала в Польшу, закончила свой рассказ "уравновешенная" 26-летняя "супермама". Зрители встретили эту "схему" без энтузиазма, о чем написали в соцсети X, которая когда-то называлась Twitter (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

О своей идее Виктория без тени сомнения или стыда рассказала перед камерами другим мамам. Участниц такой подход удивил и возмутил.

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"Мой муж своими руками сломал мне ногу. Если бы не нога, мы бы не уехали за границу", – рассказала украинка.

Пока СТБ назвал действия супругов "невероятным лайфхаком", другие участницы решили, что это – "бред".

Более красноречивыми оказались пользователи сети, которые после просмотра захотели "сломать мужу руку". История семьи, если она правдива, поразила зрителей, не ожидавших увидеть подобные признания на ТВ в разгар полномасштабной войны.

"Я ох**ла от этой истории и того, что ее так просто показывают по ТВ сейчас", "Как такую хрень можно смотреть?" "Я думаю, эту историю следует записать в словарь как определение слова "ничтожество", "Что эта женщина нестабильна, что ее муж", – написали украинцы.

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