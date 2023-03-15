В ОП прокомментировали скандал вокруг российского режиссера Молочникова, приехавшего в Украину

В пресс-службе Офиса президента Украины прокомментировали скандал вокруг въезда в государство российского режиссера Александра Молочникова с намерением снять фильм о детях многострадального Бахмута. В ведомстве заверили, что никакого разрешения россиянину не выдавали.

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В ОП сказали, что не имеют отношения к въезду Молочникова и его деятельности в стране. Об этом заявили в комментарии журналистам "Детектор медиа" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Офис президента не имеет отношения к приезду в Украину, творческим планам и деятельности господина Молочникова. Никаких "разрешений на съемки" Офис президента не выдавал и не выдает", – говорится в комментарии.

Как известно, украинский режиссер Ирина Цилык на днях сообщила, что российский режиссер уже находится в Украине и готовится снять игровой короткий метр о детях из Бахмута. Информацию держали в секрете, поскольку осознавали, что это может закончиться скандалом.

Цилык добавила, что, по словам Молочникова, он якобы заручился поддержкой ОП и получил пресс-карты для себя и оператора. Съемки были запланированы на 16-18 марта.

"Детектор медиа" сообщили, будто бы в Офисе президента съемочному процессу помогает Елена Ковальская, руководитель Главного управления стратегических коммуникаций Директората по вопросам информационной политики ОП. На уточняющий вопрос, обращался ли Александр Молочников к Ковальской, пресс-служба Офиса не ответила.

Еще в 2022 году россиянин работал в РФ над съемкой сериала "Монастырь". В то же время он якобы придерживается антивоенной позиции и проживает в США.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в прошлом году появилась информация, что Молочникова и известного ведущего Ивана Урганта заставляли поехать в оккупированную Донецкую область. Под угрозой увольнения от них потребовали публично поддержать войну в Украине.

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