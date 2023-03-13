Российский режиссер Молочников едет в Украину снимать фильм о детях Бахмута. Украинские деятели искусства бьют тревогу

Российский режиссер и сценарист Александр Молочников собирается снять фильм о детях из Бахмута, пострадавших от войны. В прошлом году, когда страна-агрессор уже широкомасштабно напала на Украину, он снимал сериал в России.

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Молочников с оператором уже в Украине и пытается быстро собрать украинскую команду. Об этом сообщила украинский режиссер Ирина Целик.

Она назвала эту ситуацию "грязной" и "нравственным преступлением".

"Прочь случайно всплывает информация о том, что это фильм российского режиссера, который еще в прошлом году снимал сериал в России, а теперь живет в Нью Йорке и имеет американский паспорт. Александр Молочников планирует снимать свой короткий игровой метр о детях из Бахмута в ближайшие дни под Киевом он с оператором уже в Украине и пытается быстро собрать украинскую команду и провести съемки в реальной локации - разрушенном доме", – отметила Целик.

По ее словам, Молочников обратился к Ивану Сауткину с предложением поработать на проекте. Украинский режиссер подыграл пропагандисту, благодаря чему получил сценарий и записал их аудиоразговор.

Целик добавила, что, по словам Молочникова, он якобы имеет поддержку Офиса президента Украины и получил пресс-карты для себя и оператора. Съемки запланированы на 16-18 марта.

"Вдумайтесь еще раз – в то время как украинские дети погибают от террористических действий России, режиссер-россиянин едет в Украину снимать об этом игровой фильм и привлекает к съемкам других украинских детей, чьи родители понятия не имеют о том, что это за проект и кто его автор", – отметила режиссер.

Она также напомнила, что в 2022 Молочников снял сериал "Монастырь", который является веб-сериалом российского производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко еще 15 февраля избрал лауреатов этого года. Одним из лауреатов стал литературовед Михаил Назаренко. Это привело к скандалу. Как оказалось, у него тесные связи с Россией. В 2021 году он приобщился к переводу книг на русский, а также издавал свои работы в стране-агрессорке.

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