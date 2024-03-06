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"В Одессе траур. Зачем травмировать людей отдыхом?" Блогер-миллионница Верба, передавшая "коряги" на фронт, снова нарвалась на хейт

Анна Кравчук
Люди
4 минуты
2,6 т.
'В Одессе траур. Зачем травмировать людей отдыхом?' Блогер-миллионница Верба, передавшая 'коряги' на фронт, снова нарвалась на хейт

Украинская блогер Юлия Верба, за которой в соцсетях следит более 1,4 млн подписчиков, сейчас активно кичится фото из своего заграничного отдыха. 20-летняя инфлюэнсерша находилась на круизном лайнере, а сейчас загорает на пляжах в Дубае, ОАЭ. Некоторые украинцы возмущаются контентом звезды, которая не прекращала публиковать свои курортные кадры даже во время ужасного российского теракта в Одессе, унесшего жизни 12 человек, в том числе пяти маленьких детей.

"Можно было бы выдержать хотя бы один день тишины", – написал один из интернет-пользователей под недавним постом Вербы в Instagram. Блогер же проигнорировала события в Одессе, а вместо этого поделилась своими радостными новостями – она получила галочку для своего профиля.

"Сегодня был феерический день, потому что Instagram дал мне синюю галочку. Я мечтала об этом семь лет! Правда, такая новость совпала с ужасным отравлением и морской болезнью на круизном лайнере, что я впервые в жизни пришла капаться, потому что было ощущение будто откидываю копыта. Но я все равно очень счастлива", – написала Верба в тот день, когда в Одессе под завалами продолжали находить тела гражданских украинцев.

"В Одессе траур. Зачем травмировать людей отдыхом?" Блогер-миллионница Верба, передавшая "коряги" на фронт, снова нарвалась на хейт

На негативные комментарии под публикацией блогер не стала обращать внимания, поэтому через несколько дней обнародовала фото в бассейне на фоне дубайских небоскребов, позируя в ярком купальнике.

"В Одессе траур. Зачем травмировать людей отдыхом?" Блогер-миллионница Верба, передавшая "коряги" на фронт, снова нарвалась на хейт

Кроме того, Верба опубликовала ряд Stories, в которых показала свои прогулки по солнечному городу под пальмами, а также в очередной раз похвасталась отдыхом на бассейне.

"В Одессе траур. Зачем травмировать людей отдыхом?" Блогер-миллионница Верба, передавшая "коряги" на фронт, снова нарвалась на хейт

"Я сегодня целый день буду здесь. Наконец-то погодка просто кайф. Кстати, моя плохая привычка и зависимость – это солнце. Не могу без него", – написала Юлия, показав свои загорелые ноги и нарезанный ломтиками арбуз.

"В Одессе траур. Зачем травмировать людей отдыхом?" Блогер-миллионница Верба, передавшая "коряги" на фронт, снова нарвалась на хейт

Комментаторы же напомнили знаменитости, что никто не запрещает ей отдыхать или наслаждаться жизнью, но она, как человек публичный, должна более сознательно подходить к выбору контента, который публикует.

"Я не хейтер, и конечно она имеет право на отдых и так далее. Но с такими возможностями никакой помощи ВСУ, ни одного упоминания, будто она живет в другой Вселенной", "Как она меня всегда раздражала. В Одессе траур, а она отравилась бедная" , "Лайнер круто, синяя галочка бомбезно. Но может это знак, что нужно немного приостановиться? Блогерство – это ок, но зачем травмировать столько людей своим отдыхом? Среди читателей точно есть такие, которые собирают последние копейки родным на войну. Есть безработные, которые неизвестно как и за что живут. А здесь на тебе – лайнер в ОАЭ. Девушка, ну спохватись немного", "Кому-то война, а ты галочке радуешься. Кошмар, какая ты отвратительная", – оставляют эти и другие подобные комментарии пользователи сети.

"В Одессе траур. Зачем травмировать людей отдыхом?" Блогер-миллионница Верба, передавшая "коряги" на фронт, снова нарвалась на хейт
"В Одессе траур. Зачем травмировать людей отдыхом?" Блогер-миллионница Верба, передавшая "коряги" на фронт, снова нарвалась на хейт
"В Одессе траур. Зачем травмировать людей отдыхом?" Блогер-миллионница Верба, передавшая "коряги" на фронт, снова нарвалась на хейт
"В Одессе траур. Зачем травмировать людей отдыхом?" Блогер-миллионница Верба, передавшая "коряги" на фронт, снова нарвалась на хейт
"В Одессе траур. Зачем травмировать людей отдыхом?" Блогер-миллионница Верба, передавшая "коряги" на фронт, снова нарвалась на хейт

Напомним, украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула и комик Антон Тимошенко высмеяли Юлю Вербу и других блогеров, практически не освещающих тему войны и помощи воинам ВСУ. Инфлюэнсерша обиделась на такие слова и заверила, что помогает военным "тихо".

После шквала хейта и заявлений о "тихой" помощи, Верба все же передала автомобили на фронт, показав на своей странице соответствующие фото. Украинский разведчик "Прометей" отметил, что техника от инфлюэнсерши непригодна для использования, и назвал это "плевком в лицо военных".

Ранее OBOZ.UA писал, что Юля Верба похвасталась своей дорогой покупкой – звезда сети приобрела автомобиль Mercedes-Benz S 580 2023 года выпуска. Стоимость иномарки – от семи до десяти миллионов гривен в зависимости от комплектации и модификации. Интернет-пользователи не оценили показательную фотосессию блогера у роскошного авто. Подробности – по ссылке.

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