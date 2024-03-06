'В Одессе траур. Зачем травмировать людей отдыхом?' Блогер-миллионница Верба, передавшая 'коряги' на фронт, снова нарвалась на хейт

Украинская блогер Юлия Верба, за которой в соцсетях следит более 1,4 млн подписчиков, сейчас активно кичится фото из своего заграничного отдыха. 20-летняя инфлюэнсерша находилась на круизном лайнере, а сейчас загорает на пляжах в Дубае, ОАЭ. Некоторые украинцы возмущаются контентом звезды, которая не прекращала публиковать свои курортные кадры даже во время ужасного российского теракта в Одессе, унесшего жизни 12 человек, в том числе пяти маленьких детей.

"Можно было бы выдержать хотя бы один день тишины", – написал один из интернет-пользователей под недавним постом Вербы в Instagram. Блогер же проигнорировала события в Одессе, а вместо этого поделилась своими радостными новостями – она получила галочку для своего профиля.

"Сегодня был феерический день, потому что Instagram дал мне синюю галочку. Я мечтала об этом семь лет! Правда, такая новость совпала с ужасным отравлением и морской болезнью на круизном лайнере, что я впервые в жизни пришла капаться, потому что было ощущение будто откидываю копыта. Но я все равно очень счастлива", – написала Верба в тот день, когда в Одессе под завалами продолжали находить тела гражданских украинцев.

На негативные комментарии под публикацией блогер не стала обращать внимания, поэтому через несколько дней обнародовала фото в бассейне на фоне дубайских небоскребов, позируя в ярком купальнике.

Кроме того, Верба опубликовала ряд Stories, в которых показала свои прогулки по солнечному городу под пальмами, а также в очередной раз похвасталась отдыхом на бассейне.

"Я сегодня целый день буду здесь. Наконец-то погодка просто кайф. Кстати, моя плохая привычка и зависимость – это солнце. Не могу без него", – написала Юлия, показав свои загорелые ноги и нарезанный ломтиками арбуз.

Комментаторы же напомнили знаменитости, что никто не запрещает ей отдыхать или наслаждаться жизнью, но она, как человек публичный, должна более сознательно подходить к выбору контента, который публикует.

"Я не хейтер, и конечно она имеет право на отдых и так далее. Но с такими возможностями никакой помощи ВСУ, ни одного упоминания, будто она живет в другой Вселенной", "Как она меня всегда раздражала. В Одессе траур, а она отравилась бедная" , "Лайнер круто, синяя галочка бомбезно. Но может это знак, что нужно немного приостановиться? Блогерство – это ок, но зачем травмировать столько людей своим отдыхом? Среди читателей точно есть такие, которые собирают последние копейки родным на войну. Есть безработные, которые неизвестно как и за что живут. А здесь на тебе – лайнер в ОАЭ. Девушка, ну спохватись немного", "Кому-то война, а ты галочке радуешься. Кошмар, какая ты отвратительная", – оставляют эти и другие подобные комментарии пользователи сети.

Напомним, украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула и комик Антон Тимошенко высмеяли Юлю Вербу и других блогеров, практически не освещающих тему войны и помощи воинам ВСУ. Инфлюэнсерша обиделась на такие слова и заверила, что помогает военным "тихо".

После шквала хейта и заявлений о "тихой" помощи, Верба все же передала автомобили на фронт, показав на своей странице соответствующие фото. Украинский разведчик "Прометей" отметил, что техника от инфлюэнсерши непригодна для использования, и назвал это "плевком в лицо военных".

Ранее OBOZ.UA писал, что Юля Верба похвасталась своей дорогой покупкой – звезда сети приобрела автомобиль Mercedes-Benz S 580 2023 года выпуска. Стоимость иномарки – от семи до десяти миллионов гривен в зависимости от комплектации и модификации. Интернет-пользователи не оценили показательную фотосессию блогера у роскошного авто. Подробности – по ссылке.

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