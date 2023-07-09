'Войны уже нет?' 20-летняя блогерша Юлия Верба похвасталась авто за почти 10 млн и нарвалась на хейт в сети

Известная украинская блогерша Юлия Верба, за которой в Instagram следит больше одного миллиона подписчиков, похвасталась своей дорогой покупкой – звезда сети приобрела автомобиль Mercedes-Benz S 580 2023 года выпуска. Стоимость иномарки – от семи до 10-ти миллионов гривен в зависимости от комплектации и модификации.

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20-летняя знаменитость с гордостью сообщила, что приобрела автомобиль в салоне Львова и показала целую фотосессию возле и внутри новенького Mercedes. В комментариях на странице Вербы в Instagram это спровоцировало шквал хейта в адрес блогерши.

"Да, я блондинка, и да, я купила эсочку. 2023 год. 580, четырехлитровая. Зверь. Теперь Юличка Верба ездит на мощном аппарате. Когда-то я не могла позволить себе айфон, а сейчас могу себе купить новый Мерседес из салона. Мечтайте, работаете и все будет", – подписала фотосессию из салона блоегрша-миллионница.

Интернет-пользователей возмутил не только факт покупки дорогого авто, но и то, каким образом Верба преподнесла новость о приобретении иномарки во время полномасштабной войны, когда тысячи семей остаются без крыши над головой из-за вражеских атак.

Под постом собралось немало гневных коментариев. Юзеры пишут: "Боже за что наши ребята там гибнут? В этой стране наверняка уже ничего не изменится. Кто-то отдает последнее, чтобы помочь военным, чтобы закончить войну. А кто покупает себе машины из салона. Каждый день гибнут парни! Сотнями! Каждый день в чьей-то семье горе! Большое горе! А они бл*ть машины покупают и далеко по**й на происходящее. На какой планете вы живете?", "Да, это круто. Но и п***ец, сколько бы можно было купить б/у авто для того, чтобы вытаскивать раненых парней", "А у вас войны уже нет?", "Это в тот момент, когда девушки хоронят мужчин? Когда ребята приходят с фронта без ног? Когда родители хоронят детей, которых убила война? Когда люди просто остались без крыши над головой? Нет слов… Обычные люди, работая на работе за всю жизнь такую сумму не заработают… А "блохеры" только и пишут "работайте и все будет" Абсурд".

Также комментаторы возмущались, что "таких машин нет даже у депутатов", и интересовались, действительно ли честным трудом блогерша зарабатывает деньги.

Ранее OBOZREVATEL писал, что под утро 6 июля российские оккупанты нанесли самый массированный ракетный удар по Львову, в результате которого погибли и пострадали люди. Украинская блогерша по имени Анастасия Нагиева с восторгом восприняла эту новость. Вспыхнул скандал.

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