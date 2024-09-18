В доме мэра Нью-Йорка состоялось частное мероприятие в поддержку украинцев с Алиной Гросу и 'Мисс Вселенная Украина 2024'

Певица Алина Гросу, которая с 2022 года живет в Америке, посетила частную встречу с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом, организованную в поддержку Украины. Компанию ей на мероприятии, которое проводили дома у политика, составила "Мисс Вселенная Украина 2024" Алина Пономаренко и члены Восточноевропейского сообщества города.

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Женщины получили личные приглашения на встречу. Как стало известно из InstaStories Алины Гросу, она должна была представлять наше государство в США. В Нью-Йорк певица добиралась самолетом из другого края страны – Лос-Анджелеса. Именно в этом городе она проживает после поступления на обучение в Голливудскую школу актерского мастерства.

"В самолете. Приглашена на частный вечер к мэру Нью-Йорка, буду представлять нашу страну", – сообщала она.

На саму встречу она отправилась в черном платье с украинской вышивкой на рукавах. Более того, позже скандальную певицу официально признали представительницей украинской культуры в Нью-Йорке.

"Удивительное мероприятие и мне было очень приятно стать его частью. Познакомиться с такими уважаемыми людьми и, особенно, быть приглашенной, чтобы представлять нашу страну. Мероприятие проходило на территории дома, где проживает мэр. Конечно, было много охраны, очень уважаемых людей, деятелей культуры, науки, спорта, инвесторов, бизнесменов, высокопоставленных должностных лиц, а также наших людей, получивших большие достижения", – отчиталась Алина Гросу.

В свою очередь, Алина Пономаренко лишь опубликовала фото на фоне речи мэра Нью-Йорка Эрика Адамса и написала, что довольна мероприятием: "Это была теплая встреча с мэром Нью-Йорка. Спасибо за помощь украинцам, приехавшим в Нью-Йорк из-за войны. Вы человек с большим сердцем".

Как мы выше отмечали, Алина Гросу – несколько скандальная певица. Дело в том, что 8 июля, в день, когда россияне попали ракетой в больницу "Охматдет", артистка публиковала скандальное видео с танцами в откровенном платье. Позже она извинялась за свой поступок и оправдалась за содеянное.

Однако через 2 месяца Гросу снова оскандалилась перед украинцами. Как писал OBOZ.UA, она якобы выступала на празднике в США, исполняя песню "Белые розы" Юрия Шатунова – человека, который собирался воевать против украинцев в Донбассе.

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